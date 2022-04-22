«Это не остановит войну в Украине». Германия не может отказаться от российского газа — Олаф Шольц 22 апреля, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что эмбарго на российские энергоносители не завершат войну в Украине.

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Германия не сможет отказаться от российского газа, это может сильно навредить экономике страны и всей Европе. Об этом Олаф Шольц рассказал в интервью Spiegel.

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На вопрос журналиста о том, почему Германия продолжает наполнять российскую казну, Шольц ответил, что не считает, что газовое эмбарго сможет завершить войну.

«Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну. Во-первых, они действуют так, будто мы думаем только о зарабатывании денег. Однако мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллиона рабочих мест и производств, которые больше никогда не восстановятся… Вот почему мы не можем этого допустить. Кто-то вообще думает о глобальных последствиях?», — ответил немецкий канцлер.

Шольц добавил, что стоило заранее обеспечить возможность использования газа от других поставщиков.

«При необходимости Германия должна финансировать терминалы сжиженного газа и инфраструктуру для нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, даже если они не были экономически выгодными. Это настоящая ошибка, которая беспокоит меня долгое время», — добавил канцлер.

Ранее министер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года, следующим шагом станет отказ от российского газа.

В то же время, в Евросоюзе обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, но какие-то конкретные предложения будут вынесены после второго тура президентских выборов во Франции.



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