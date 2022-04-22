«Это не остановит войну в Украине». Германия не может отказаться от российского газа — Олаф Шольц

22 апреля, 15:12
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/Pool)

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что эмбарго на российские энергоносители не завершат войну в Украине.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Германия не сможет отказаться от российского газа, это может сильно навредить экономике страны и всей Европе. Об этом Олаф Шольц рассказал в интервью Spiegel.

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На вопрос журналиста о том, почему Германия продолжает наполнять российскую казну, Шольц ответил, что не считает, что газовое эмбарго сможет завершить войну.

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«Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну. Во-первых, они действуют так, будто мы думаем только о зарабатывании денег. Однако мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллиона рабочих мест и производств, которые больше никогда не восстановятся… Вот почему мы не можем этого допустить. Кто-то вообще думает о глобальных последствиях?», — ответил немецкий канцлер.

Шольц добавил, что стоило заранее обеспечить возможность использования газа от других поставщиков.

«При необходимости Германия должна финансировать терминалы сжиженного газа и инфраструктуру для нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, даже если они не были экономически выгодными. Это настоящая ошибка, которая беспокоит меня долгое время», — добавил канцлер.

Ранее министер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года, следующим шагом станет отказ от российского газа.

В то же время, в Евросоюзе обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, но какие-то конкретные предложения будут вынесены после второго тура президентских выборов во Франции.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Германия Российский газ Олаф Шольц Война России против Украины

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