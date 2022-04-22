«Прекратите, наконец, жать на тормоз». Как Олаф Шольц превращается в антигероя Германии, блокируя поставки тяжелого оружия в Украину 22 апреля, 14:26 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Даже в правительственной коалиции Шольца критикуют за промедление с поставками тяжелого оружия в Украину (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Туманная позиция Олафа Шольца в вопросе о поставках тяжелого вооружения из Германии в Украину уже стоила ему политической репутации: даже внутри ФРГ канцлера критикуют его сторонники, оппоненты и пресса, усиливая давление украинских дипломатов.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Дискуссии о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий [сформировавших правительство Олафа Шольца] все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины, похоже, становятся все более неотложными», — обобщил сложившуюся ситуацию немецкий журнал Spiegel в своем материале от 21 апреля, где пишет также о новых рисках фактического вотума недоверия Шольцу.

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НВ напоминает, какие претензии к Олафу Шольцу назрели в немецких политических и общественных кругах, и как это может сказаться на его карьере и поставках оружия в Украину.

Что не так с поставками вооружений из Германии в Украину? Разве ФРГ не объявляла о пакете помощи на 2 млрд евро?

После вторжения России в Украину немецкий канцлер Олаф Шольц 27 февраля задекларировал «эпохальную» смену позиции Германии в отношении экспорта оружия и расходов на оборону. До того ФРГ категорически отказывалась поставлять вооружения украинской стороне.

«Однако критики в Европе и в самой Германии утверждают, что канцлер, представляющий социал-демократов, так и не смог подкрепить свои громкие заявления твердыми шагами, необходимыми для того, чтобы послать сигнал Кремлю и заверить союзников по НАТО, что Германия отошла от своей политики сближения [с РФ]», — написала британская The Guаrdian 14 апреля, через полтора месяца после первых обещаний Шольца помочь Украине.

Такое впечатление мировой общественности подкрепляют ряд фактов, прежде всего — противоречивая позиция немецкого правительства и его главы.

За первый месяц вторжения (к концу марта) Германия поставила Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро. Среди них были гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы к ним, однако не было тяжелого вооружения: танков и бронетехники, вертолетов и истребителей, артиллерии. При этом Украина озвучивала готовность купить у Германии 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (оснащены пушкой калибра 155-мм). Предполагалось, что в случае такой закупки Бундесвер впоследствии заменит эту технику для себя новыми бронированными гаубицами. Аналогично Украина рассчитывала закупить немецкие боевые машины пехоты Marder напрямую у их производителя — немецкой компании Rheinmetall.

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Однако правительство Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, которые якобы препятствуют поставкам тяжелого оружия в Украину:

в случае поставки в Украину партии Panzerhaubitze 2000 Минобороны Германии сможет заполнить этот пробел лишь к 2024 году;

немецкой армии самой нужны бронемашины Marder как на восточном фланге НАТО, так и для учеб и тренировок, а также Сил быстрого реагирования Альянса — о такой мотивации фактического отказа Украине сообщал немецкий таблоид Bild;

поставки оружия на Украину не должны ставить под угрозу обязательства Германии перед НАТО в других регионах, таких как страны Балтии, подчеркивал Шольц;

Германия не должна поставлять тяжелое вооружение Украине до тех пор, пока союзники по НАТО не примут совместное решение об этом ( «Федеральное правительство действует в тесной координации с нашими международными партнерами. Германия не должна делать шаги одна», — заявлял Рольф Мютцених, глава парламентской группы СДПГ, партии Шольца, в немецком Бундестаге. «Мы оказываем такую ​​военную поддержку одинаковым образом, и чтобы никто не торопился, включая Германию», — говорил и сам Олаф Шольц);

«Федеральное правительство действует в тесной координации с нашими международными партнерами. Германия не должна делать шаги одна», — заявлял Рольф Мютцених, глава парламентской группы СДПГ, партии Шольца, в немецком Бундестаге. «Мы оказываем такую ​​военную поддержку одинаковым образом, и чтобы никто не торопился, включая Германию», — говорил и сам Олаф Шольц); сдержанность Германии рассчитана на то, чтобы предотвратить « большее зло». ( «Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России, — заявлял в начале апреля министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, допуская что Украине трудно понять такую позицию. — Но в политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть размышления о предотвращении большего зла. Все политические шаги производны от этого»);

большее зло». «Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России, — заявлял в начале апреля министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, допуская что Украине трудно понять такую позицию. — Но в политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть размышления о предотвращении большего зла. Все политические шаги производны от этого»); поставки вооружений в Украину достигли предела ресурсов Бундесвера ( слова главы Минобороны ФРГ Кристиана Ламбрехта); у Германии больше нет оружия, которое она могла бы «доставить быстро и без задержек прямо сейчас». ( Такое заявление сделала 20 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок, заявив, что Берлин вместо этого готов обучать украинских военных работе с новыми типами оружия, которое дают другие страны, и обслуживать технику).

Кроме того, сообщалось, что лично Шольц откладывал и затягивал решение о поставках Украине бронемашин Marder, оснащенных противотанковыми ракетами. Хотя такой шаг поддерживали несколько других высокопоставленных чиновников, писал Politico со ссылкой на четыре осведомленных источника.

15 апреля агентство Reuters сообщило, что Шольц все же планирует выделить дополнительные 2 млрд евро на новую военную технику, «в основном для помощи Украине». Однако вскоре стало понятно, что на практике это решение выглядит совсем иначе: Украине предназначался бы лишь 1 млрд евро, причем предоставление оружия предполагало сложную схему. Как пояснил Шольц, «мы попросили немецкую военную промышленность сообщить, что именно она может поставить в ближайшее время», а Киев получил право сделать выбор из этого списка. «Мы предоставляем средства, необходимые для покупки», — заявил канцлер 19 апреля после встречи с лидерами стран НАТО, избежав в этой речи слов о тяжелом вооружении.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник быстро пояснил, что в предоставленном списке (Украина получила его несколько недель назад) вообще нет тяжелого вооружения.

Его слова 20 апреля фактически подтвердил таблоид Bild в своем материале Танковый блеф канцлера. Журналисты издания получили возможность ознакомиться с киевским списком-запросом и с его немецкой «ответом» — списком оружия, которое готова предоставить Украине для закупок ФРГ. Таблоид утверждает, что «по настоянию канцелярии» Шольца максимально возможный список для Украины был сокращен вдвое: с 48 до 24 страниц. Из перечня доступных вооружений, на которые рассчитывал Киев, «исчезло все тяжелое вооружение», которое немецкая промышленность была готова продать Украине.

«Обвинения Мельника в том, что предполагаемый 1 млрд евро, якобы выделяемый федеральным правительством на военную поддержку, вообще невозможно потратить, похожи на правду. Общая стоимость всех „консолидированных“ немецких вооружений для Украины составляет всего 307 млн евро», — отметили журналисты Bild.

Ранее Украина просила у Германии танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. По информации Bild, почти все это вооружение, запрошенное Украиной, фигурировало в списке возможных поставок от немецкой промышленности — включая танки Leopard 2.

Пока что Германия согласилась лишь на вариант компромиссного обмена: Словения передаст Украине несколько своих танков Т-72, ​​а Германия предоставит Словении более современную технику взамен, включая бронемашины Marder и Fuchs. Также ФРГ готова научить украинских военных обращаться с немецкой моделью САУ Panzerhaubitze 2000 — эту технику могуть передать Украине Нидерланды.

«Для победы Украине нужны не деньги, а оружие»: как Шольца критикуют соратники, оппозиция и пресса ФРГ

На фоне того, что многие другие страны НАТО (от Чехии до США) уже согласились и поставляют в Украину тяжелые вооружения, позиция правительства Олафа Шольца вызвала наростающую волну недоумения даже среди его соратников по коалиции. Напомним, в нее кроме Социал-демократической партии Германии самого Шольца входят также «зеленые» и немецкие «свободные демократы».

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (зампредседателя Свободной демократической партии) 18 апреля раскритиковала Шольца и потребовала от него большей ясности в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине. «Я просто думаю, что у нас нет времени на дискуссии по этому вопросу», — заявила Штрак-Циммерманн, недавно посетившая Львов в составе делегации немецких парламентариев. Она напомнила, что для победы Украине нужны не деньги, а оружие. «Я хотела бы, чтобы канцлер еще раз ясно сказал, что деньги есть. И, с другой стороны, что Германия готова поставить тяжелое вооружение», — подчеркнула глава профильного комитета Бундестага.

Схожую позицию в интервью DW выразил Антон Хофрайтер, один из ведущих политиков немецких Зеленых: «Мы должны, наконец, начать поставлять в Украину то, что ей необходимо, а именно тяжелое вооружение, — прямо заявил Хофрайтер. — Я могу лишь строить догадки, почему канцлер жмет на тормоз. Я не вижу никаких разумных причин для этого. Но своими действиями канцлер Германии вредит не только Украине, но и имиджу Германии в Европе и во всем мире, причем весьма серьезно. Поэтому я могу только призвать канцлера: прекратите, наконец, жать на тормоз и дайте зеленый свет».

Даже глава МИД Германии Анналена Бербок (партия Зеленых) недавно высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. «Мы заботимся об этом вместе с нашими европейскими партнерами. Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас не время для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма», — сказала она перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге 11 апреля.

Еще более резко Шольца критикует крупнейшая политсила парламентской оппозиции — партия ХДС, ранее в течение 16 лет формировавшая правительство Ангелы Меркель. Ее лидер Фридрих Мерц заявил 16 апреля в интервью FAZ, что согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок и задержкам поставок «больше нет оправданий», хотя и его политсиле припоминают многолетние попытки Берлина найти взаимопонимание с Москвой.

«Своим поведением он [Олаф Шольц] ставит под угрозу сплоченность всего [европейского] сообщества государств по отношению к России, — заявил Мерц. — Мы хотим знать, что поставляется, и, прежде всего, по каким причинам правительство Германии не хочет поставлять то, что имеется в наличии».

Отдельно Мерц обрушился с критикой на многократные заявления правительства Шольца о том, что из соображений безопасности Берлин не будет точно сообщать, какие именно вооружения предоставляются Украине. Лидер ХДС заявил, что Украина и германская общественность имеют право знать, что именно передается Киеву, даже если конкретные сроки передачи оружия и места производства не будут названы. Вместо этого имеет место «постоянный поток предположений, утверждений, слухов и требований», отметил председатель ХДС.

Мерц напомнил, что Россия способна еще долго вести войну, поэтому Владимира Путина необходимо остановить и оттеснить сейчас. «Мы должны исходить из того, что эта война продлится дольше и что украинская армия должна быть полностью способна вернуть завоеванную территорию», — заявил лидер ХДС.

Поставки тяжелого оружия в Украину в целом поддерживает даже немецкая общественность. Опрос, обнародованный в середине апреля социологической фирмой Infratest dimap, показал, что 55% немцев предпочитают экспорт тяжелых вооружений Украине, а не энергетическое эмбарго России, которое может ударить по экономике Германии (за 37%). Явное недовольство идеей экспорта оружия было зафиксировано лишь среди сторонников ультраправой партии Альтернатива для Германии.

Тем временем туманные отговорки Шольца и его нежелание говорить о тяжелом вооружении для Украины возмутили даже немецких журналистов.

Телеканал ARD, общественный телевещатель Германии, 20 апреля обнародовал резкую колонку под название Шольц путается вместо того, чтобы давать ответы. Ее автор сетует, что в большинстве случаев ответы канцлера на вопросы журналистов о поставках оружия Украине звучат как «дымовая завеса» и изобилуют неясными многосложными предложениями. Журналист приводит пример, когда на одной из недавних пресс-конференций после 15-минутного заявления Шольца корреспондент был вынужден переспросить: «Так поставляет Германия тяжелое оружие или нет?»

«Идет война, а канцлера трудно понять. Олафу Шольцу необходимо лучше коммуницировать. И прямо сейчас», — настаивает автор колонки на сайте ARD. Он также напоминает, что Шольц способен говорить просто и четко — когда захочет этого и что было видно в ходе прошлогодней предвыборной кампании в ФРГ. Однако теперь «метод Шольца» в комментариях об Украине превзошел даже максимально сдержанные заявления Меркель, делает вывод журналист. Цитируя слова Шольца, он даже выделяет особенности этого «метода»:

каскады придаточных предложений вместо ясных посылов

уклонение от прямых ответов

симуляция ясности, когда в ответе на самом деле ее нет

снисходительная позиция по отношению к журналистам, задающим вопросы.

А в соцсети Twitter более 12 тыс. ретвитов собрала подборка спорных заявлений Шольца за последние два месяца, которые всякий раз противоречили действиям других западных стран, чья поддержка Украины оказалась более решительной.

Вот перевод это серии постов в Twitter на украинский язык:

Действительно ли Шольцу может грозить отставка?

Как написал Spiegel 21 апреля, теперь перед лидером оппозиционной партии ХДС Фридрихом Мерцем стоит «фундаментальный вопрос»: стоит ли членам Бундестага от блока ХДС/ХСС вынести на рассмотрение немецкого парламента инициативу о поставках тяжелых вооружений в Украину? Пленарной в Бундестаге будет следующая неделя, и лидер фракции ХДС в Бундестаге Йохан Вадфуль уже заявил, о готовности его политсилы сделать такой шаг, «если Шольц продолжит выступать против поставок тяжелого вооружения».

Это может знаменовать собой «своего рода сигнал к свержению канцлера», поясняет Spiegel. Издание напоминает, что после начала вторжения РФ в феврале ХДС пообещала поддержать курс Шольца на помощь Украине и «не придираться по мелочам». Однако теперь ситуация меняется — особенно на фоне того факта, что «с учетом критики Шольца, звучащей из его собственных рядов [от членов коалиции]», инициатива ХДС в поддержку вооружения Украины может даже получить большинство в Бундестаге, полагает Spiegel. Журнал также описывает возможные процедурные нюансы рассмотрения вопроса в немецком парламенте, полагая что так или иначе Шольц может столкнуться с необходимостью голосования по вотуму доверия правительству — ведь предмет споров прямо касается курса его кабинета. В свою очередь, это грозит Германии «существенным государственным кризисом — причем в разгар крупнейшего за последние десятилетия кризиса внешнеполитического», делает вывод Spiegel.

Позиция Украины в скандале вокруг Шольца и поставок из Германии

Украинские дипломаты и официальный Киев тем временем продолжают настаивать на том, чтобы Германия дала «зеленый свет» поставкам либо продаже тяжелого оружия для ВСУ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что позиция Шольца вызывает у Киева «большое разочарованиее». Он призвал правительство Германии «играть с открытыми картами в этом крайне важном вопросе, а не ходить круг вокруг».

«Непонятным остается утверждение о том, что Бундесвер больше не сможет ничего поставлять в Украину», — сказал Мельник и добавил, что по его данным, на вооружении немецкой армии находится более 400 боевых машин пехоты Marder, из которых около сотни используются только для учений и тренировок, а значит, их можно было бы сразу же передать Украине. «Поставки самоходных гаубиц 2000 (Panzerhaubitze) также могли бы иметь решающее значение», — добавил Мельник, отметив, что на вооружении ФРГ находится около 120 единиц дальнобойного артиллерийского оружия. Он напомнил, что для Украины «каждая последующая задержка [оружия] будет стоить большого количества жизней».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля также раскритиковал Германию за недостаточную помощь Украине. «Германия может сделать гораздо больше. Мы ожидаем, что правительство Германии примет решение, разрешающее поставки тяжелого вооружения в Украину», — подчеркнул Кулеба, призвав ФРГ и Францию последовать примеру США. Вашингтон уже объявил о нескольких пакетах помощи Украине, включающих тяжелую артиллерию, вертолеты, беспилотники, бронированную технику и другие виды вооружений.

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