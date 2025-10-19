СМИ опубликовали видео ограбления Лувра

На видео видно, как мужчина в желтом жилете открывает витрину с помощью шлифовальной машины (Фото: BFMTV via X)

Телеканал BFMTV обнародовал видео ограбления Лувра , которое произошло на глазах у его посетителей.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина в желтом жилете открывает витрину с помощью шлифовальной машины, а посетители в это время находятся на заднем плане.

19 октября французскя министерка культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея говорится, что сегодня он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Позже Дати заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».



По данным газеты Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Музей демонстрирует более 300 тысяч экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.