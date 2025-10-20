Прокурор Парижа назвала основные версии ограбления Лувра

Бекко отметила, что над делом работают около шестидесяти следователей (Фото: . Joan Carpenter Maccracken via REUTERS)

Прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что в ходе расследования ограбления Лувра следователи получили показания от очевидца, который заметил, как один из нападавших избавился от желтого жилета, в котором был во время преступления. По ее словам, этот предмет теперь находится в распоряжении полиции.

Об этом сообщает Le Figaro.

Бекко отметила, что над делом работают около шестидесяти следователей, и заверила в «полной решимости» властей найти преступников. Она также выразила уверенность, что Лувр сможет возобновить работу «в течение ближайших дней», ведь основные технические процедуры на месте происшествия уже завершены.

Прокурор подчеркнула, что сейчас версия об иностранном вмешательстве не рассматривается как приоритетная.

«Мы скорее склоняемся к гипотезе большого бандитизма», — отметила Бекко.

По ее словам, организованная преступность могла действовать либо по заказу, либо с целью получить драгоценные камни для дальнейших операций по отмыванию денег.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея сказано, что сегодня он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Позже Дати заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».



По данным газеты Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Музей демонстрирует более 300 тысяч экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.