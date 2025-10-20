Макрон отреагировал на ограбление Лувра: «Это посягательство на историческое наследие»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ограбление Лувра , произошедшее утром 19 октября. Глава государства назвал инцидент «посягательством на историческое наследие Франции» и пообещал, что виновные предстанут перед судом.

Об этом он написал в соцсети X.



«Ограбление Лувра — это нападение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом», — написал Макрон.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея сказано, что сегодня он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Позже Дати заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».



По данным газеты Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Музей демонстрирует более 300 тысяч экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.