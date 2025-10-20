«Ограбление века». Парижский Лувр закрыли через час после открытия

Парижский музей Лувр заявил в понедельник, 20 октября, о возобновлении работы в 9 утра после так называемого «ограбления века», сообщает BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея.

В то же время в музее заявили, что некоторые его части будут оставаться недоступными для публики, однако не уточнили, какие именно.

Почти через час после запланированного времени открытия многие люди все еще ждали, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров, пишет Le Parisien.

Реклама

«Мы надеемся попасть внутрь! Сегодня утром мы посмотрели новости, и там сказали, что музей будет открыт. Это должно было быть главным событием наших нескольких дней здесь», — сказала одна из туристок.

В конце концов, около 10 утра Лувр сообщил, что его двери будут оставаться закрытыми в понедельник.

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Музей демонстрирует более 300 тысяч экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея сказано, что он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Позже Дати заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».



По данным газеты Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.