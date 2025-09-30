Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе до сих пор выясняет, намеренно ли страна-агрессор Россия нарушила воздушное пространство Польши и Эстонии . Об этом он сказал во вторник, 30 сентября, перед встречей Коллегии комиссаров по вопросам безопасности.

«Мы видим, что происходило последние несколько недель с дронами в Польше, с МиГ-31 в Эстонии. Также, что происходит сейчас в Дании. В Дании мы все еще выясняем, что за этим стоит, но когда речь идет о Польше и Эстонии, то понятно, что это россияне. Мы еще оцениваем, намеренно это или нет. Но даже если и нет — это безрассудно и неприемлемо», — заявил генсек НАТО.

Реклама

Инфографика: NV

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созывает заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

Инфографика: NV

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.