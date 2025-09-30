НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли РФ нарушила воздушное пространство Польши и Эстонии — Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе до сих пор выясняет, намеренно ли страна-агрессор Россия нарушила воздушное пространство Польши и Эстонии. Об этом он сказал во вторник, 30 сентября, перед встречей Коллегии комиссаров по вопросам безопасности.
«Мы видим, что происходило последние несколько недель с дронами в Польше, с МиГ-31 в Эстонии. Также, что происходит сейчас в Дании. В Дании мы все еще выясняем, что за этим стоит, но когда речь идет о Польше и Эстонии, то понятно, что это россияне. Мы еще оцениваем, намеренно это или нет. Но даже если и нет — это безрассудно и неприемлемо», — заявил генсек НАТО.
Последние российские провокации на территории стран НАТО
20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.
В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созывает заседание Совбеза.
19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.
Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.
12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.
Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.
13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.