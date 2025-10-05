Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ по Украине

Работа истребителя F-16 на одном из направлений фронта (Фото: Frontliner / Facebook)

Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли в воздух авиацию в ночь с 4 на 5 октября из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России на Украину.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.



«В воздушном пространстве активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения приведены в состояние высокой боевой готовности», — говорится в заявлении командования.

Реклама

В польских военных подчеркнули, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в приграничных районах.

Отмечается, что Оперативное командование продолжает отслеживать ситуацию и удерживает свои силы в полной готовности к немедленному реагированию.

В ночь с 4 на 5 октября российские войска осуществили комбинированную ракетно-дронную атаку по территории Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила более сотни дронов-камикадзе, а около 03:30 ночи состоялись пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.