Пример Нюрнбергского процесса. 76 лет назад были казнены главные преступники нацистской Германии: трибунал занял всего год 16 октября, 07:45 Сюжет Cкамья подсудимых Международного военного трибунала над нацисткими преступниками в Нюрнберге, Германия (Фото:Raymond D’Addario)

76 лет назад, в ночь на 16 октября 1946-го, в баварском Нюрнберге были казнены первые — и ключевые — военные преступники нацистской Германии, осужденные в ходе Нюрнбергского процесса.

НВ напоминает о главных фактах знакового дня, доказавшего неотвратимость наказания для причастных к тяжелейшим преступлениям в истории человечества.



Как долго длился Нюрнбергский процесс и какие приговоры были вынесены

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После завершения Второй мировой войны в сентябре 1945-го потребовалось около года, чтобы высокопоставленные чиновники нацистской Германии прошли весь путь специально созданного международного трибунала — часть из них вплоть до виселицы. Первый Нюрнбергский процесс длился 316 дней (с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го). Его вели на четырех языках (немецком, русском, французском и английском), в процессе пришлось изучить около 100 тыс. документов, 30 км кинопленки и порядка 25 тыс. фотографий.



На скамье подсудимых оказались 24 бывших руководителя и топ-чиновника нацистской Германии во главе с Германом Герингом — рейхсминистром авиации и командующим люфтваффе, который считался вторым человеком после Адольфа Гитлера, покончившего с собой в апреле 1945 года.



Им были предъявлены обвинения по четырем пунктам:



соучастие в планировании / заговоре с целью совершения преступлений против всего мира;



планирование, развязывание и ведение агрессивной войны и других преступлений против мира;

участие в военных преступлениях;

преступления против человечности.

Один из подсудимых, Роберт Лей (обергруппенфюрер СА, заведующий организационным отделом НСДАП и руководитель Германского трудового фронта) покончил жизнь самоубийством в тюрьме незадолго до начала первого Нюрнбергского процесса.

Еще один обвиняемый, Густав Крупп, был признан неподсудным (на момент трибунала был прикован к постели и недееспособен после инсульта). В список обвиняемых этот немецкий промышленник и финансовый магнат попал из-за того, что входил в число ключевых спонсоров нацистского режима. Кроме того, на его предприятиях, где производились танки, артиллерия и другое военное снаряжение, широко использовали труд военнопленных и узников концлагерей. Впоследствии Крупп таки стал подсудимым на одном из «малых» Нюрнбергских процессов (1947—1948).

Половина обвиняемых — 12 человек из 24 — были приговорены к смертной казни через повешение:



Герман Геринг — фактический вице-фюрер, главнокомандующий военно-воздушными силами Третьего рейха;



— фактический вице-фюрер, главнокомандующий военно-воздушными силами Третьего рейха; Мартин Борман ( осужден заочно: он был признан мертвым лишь в 1973 году, хотя вероятно погиб еще весной 1945-го) — начальник партийной канцелярии НСДАП; личный секретарь Адольфа Гитлера;

осужден заочно: он был признан мертвым лишь в 1973 году, хотя вероятно погиб еще весной 1945-го) — начальник партийной канцелярии НСДАП; личный секретарь Адольфа Гитлера; Эрнст Кальтенбруннер — обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС, начальник Главного управления безопасности Третьего рейха;

— обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС, начальник Главного управления безопасности Третьего рейха; Иоахим фон Риббентроп — министр иностранных дел нацистской Германии;

— министр иностранных дел нацистской Германии; Вильгельм Кейтель — генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вооружённых сил Третьего рейха;

Альфред Розенберг — обергруппенфюрер, рукводитель внешнеполитического управления НСДАП, рейхсминистр восточных оккупированных территорий в 1941—1945 годах;

— обергруппенфюрер, рукводитель внешнеполитического управления НСДАП, рейхсминистр восточных оккупированных территорий в 1941—1945 годах; Ганс Франк — обергруппенфюрер СС и СА, «генерал-губернатор» оккупированной Польши, один из главных организаторов террора в отношении поляков и еврейского населения Польши;

— обергруппенфюрер СС и СА, «генерал-губернатор» оккупированной Польши, один из главных организаторов террора в отношении поляков и еврейского населения Польши; Вильгельм Фрик — руководитель фракции НСДАП в Рейхстаге, рейхсминистр внутренних дел Третьего рейха ( 1933—1943); «рейхспротектор Богемии и Моравии»;

— руководитель фракции НСДАП в Рейхстаге, рейхсминистр внутренних дел Третьего рейха 1933—1943); «рейхспротектор Богемии и Моравии»; Юлиус Штрейхер — обергруппенфюрер СА, гауляйтер Франконии, главный редактор еженедельника Der Stürmer и один из ключевых пропагандистов нацистской Германии;

— обергруппенфюрер СА, гауляйтер Франконии, главный редактор еженедельника Der Stürmer и один из ключевых пропагандистов нацистской Германии; Фриц Заукель — обергруппенфюрер СС и СА, гауляйтер Тюрингии, один из главных ответственных за организацию жестокой системы принудительного труда в Третьем рейхе;

— обергруппенфюрер СС и СА, гауляйтер Тюрингии, один из главных ответственных за организацию жестокой системы принудительного труда в Третьем рейхе; Артур Зейсс- Инкварт — обергруппенфюрер СС, заместитель « генерал-губернатора» и «рейхскомиссар» Нидерландов;

— обергруппенфюрер СС, заместитель генерал-губернатора» и «рейхскомиссар» Нидерландов; Альфред Йодль — генерал-полковник, начальник оперативного управления Верховного командования вооруженных сил Третьего рейха.

Нацистские преступники на скамье подсудимых, 1946 год. В первом ряду, слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель. Во втором ряду, слева направо: Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель / Фото: U.S. National Archives

Еще три человека получили пожизненные сроки:



Рудольф Гесс — обергруппенфюрер СС и СА, рейхсляйтер, один из ближайших соратников Гитлера, заместитель фюрера в НСДАП ( покончил с собой в тюрьме в 1987 году);

— обергруппенфюрер СС и СА, рейхсляйтер, один из ближайших соратников Гитлера, заместитель фюрера в НСДАП покончил с собой в тюрьме в 1987 году); Вальтер Функ — рейхсминистр экономики, генеральный уполномоченный по вопросам военной экономики, президент Рейхсбанка ( был освобожден в 1957 году по состоянию здоровья, умер в 1960-м от сахарного диабета);

— рейхсминистр экономики, генеральный уполномоченный по вопросам военной экономики, президент Рейхсбанка был освобожден в 1957 году по состоянию здоровья, умер в 1960-м от сахарного диабета); Эрих Редер — гросс-адмирал, главнокомандующий военно-морскими силами Третьего рейха до 1943 года ( был освобожден в 1955 году по состоянию здоровья, умер в 1960-м).

Другие тюремные сроки получили четверо осужденных:



к 20 годам тюремного заключения были приговорены Бальдур фон Ширах ( рейхсюгендфюрер Гитлерюгенда, гауляйтер Вены) и Альберт Шпеер ( личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и военной промышленности);

рейхсюгендфюрер Гитлерюгенда, гауляйтер Вены) и Альберт личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и военной промышленности); 15 лет тюрьмы получил Константин фон Нейрат ( рейхсминистр иностранных дел в 1932—1938 годах, рейхспротектор Богемии и Моравии);

рейхсминистр иностранных дел в 1932—1938 годах, рейхспротектор Богемии и Моравии); к 10 годам тюремного заключения приговорили Карла Деница ( главнокомандующий военно-морскими силами Третьего рейха в 1943—1945 годах, рейхспрезидент и главнокомандующий армией нацистской Германии после самоубийства Гитлера, с 30 апреля по 23 мая 1945 года).

Все семеро преступников, получивших тюремные сроки, оставались в Нюрнберге до лета 1947 года, а затем отбывали наказание в берлинской тюрьме Шпандау.



При этом Нюрнбергский трибунал оправдал еще троих обвиняемых. Осуждения избежали:



Ганс Фриче ( начальник службы внутренней прессы, а также отдела радиовещания министерства народного просвещения и пропаганды);



начальник службы внутренней прессы, а также отдела радиовещания министерства народного просвещения и пропаганды); Франц фон Папен ( рейхсканцлер и вице-канцлер в середине 1930-х, затем посол в Австрии и в Турции);



рейхсканцлер и вице-канцлер в середине 1930-х, затем посол в Австрии и в Турции); Ялмар Шахт ( рейхсминистр экономики, президент Рейхсбанка до 1939 года, осенью 1944 года был арестован гестапо за причастность к неудавшемуся покушению на Гитлера, до конца войны содержался в концлагерях).



Впоследствии в 1946—1949 годах еще целый ряд деятелей нацистской Германии были осуждены на последующих Нюрнбергских процессах: помимо первого и самого известного их состоялось еще 12. Несколько чиновников на них были также приговорены к смерти, последние казни состоялись в июне 1951 года в Ландсбергской тюрьме (город Ландсберг-ам-Лех, Бавария).



Кого и как казнили в ночь на 16 октября 1946 года

Все апелляции осужденных были отклонены (включая прошение Редера о смертной казни вместо пожизненного срока), и всего через две недели после оглашения приговоров в Нюрнберге состоялись казни. Повешение было назначено на 02:00 ночи 16 октября, однако дату и время держали в секрете от приговоренных.

Три виселицы были установлены вечером 15 октября в спортзале тюрьмы в Нюрнберге, где содержали обвиняемых. Спортзал находился в отдельном здании во дворе тюрьмы. На самой казни разрешили присутствовать журналистам: были приглашены по два представителя от каждой из стран, сформировавших Международный военный трибунал: США, Великобритании, СССР и Франции.

Еще около сотни журналистов ожидали исторического события в отдельном зале для прессы в здании суда.

В ночь на 16 октября должны были казнить 11 человек — всех приговоренных к повешению, кроме заочно осужденного на смерть Мартина Бормана, судьба которого на тот момент оставалось неизвестной (от слухов о его гибели до версий, что Борману удалось бежать из осажденного Берлина).



Однако около 22:45 15 октября стало известно, что Герману Герингу — самому высокопоставленному из осужденных на казнь — удалось покончить жизнь самоубийством в камере, еще до исполнения приговора. Геринг раскусил ампулу с цианистым калием. Кто передал ее нацистскому военному преступнику, так и осталось загадкой. Последними, кто видел Геринга живым за несколько часов до казни, были медик Людвиг Пфлюкер и лейтенант Артур Маклинден из охраны тюрьмы, не говоривший по-немецки.

Несмотря форс-мажорную смерть Геринга, о которой другим осужденным не сообщили, остальные 10 казней были приведены в исполнение в срок. Незадолго до полуночи осужденных разбудили, сообщив о предстоящей казни. Каждому из них еще раз зачитали приговор и начали поочередно выводить из камер — в том порядке, в каком им было предъявлено обвинение.

Приговоренные к повешению должны были одолеть 13 ступенек на эшафот. Первым это пришлось сделать Иоахиму фон Риббентропу — министру иностранных дел Третьего Рейха, который в 1939 году подписал пакт с СССР. За ним последовали Кейтель, Кальтенбруннер, Йодль, Заукель, Штрайхер, Зейсс-Инкварт, Франк, Фрик и Розенберг. В последние минуты своей жизни большинство из них славили Германию, а Зейсс-Инкварт, кроме «веры в Германию», также выразил надежду, что эти казни станут «последним актом трагедии Второй мировой войны и что урок, извлеченный из нее, будет заключаться в том, что между народами должны существовать мир и взаимопонимание». После последних слов на голову осужденным одевали черный мешок, на шею — петлю.

Сержант армии США Джон Вудз, который привел в исполнение первые 10 смертных приговоров в череде Нюрнбергских процессов / Фото: Wikimedia Commons

Повешения начались сразу после 01:00 и завершились незадолго до 03:00. Все приговоры привел в исполнение американский сержант Джон Вудз вместе с помощниками. Главным палачом Нюрнбергского процесса его выбрали из-за специфического опыта: в 1940-х Вудзу уже приходилось казнить американских солдат, признанных виновными в тяжких преступлениях.

Именно Джон Вудз спроектировал виселицы, на которых казнили нацистских военных преступников: под осужденным открывался люк, куда тот проваливался с петлей на шее. Такой метод повешения считался менее мучительным, чем выбивание табурета из-под ног висельника. Однако Вудз, намеренно или ненароком, просчитался в планировании процедуры повешения, рассказывал немецкий Spiegel. Во-первых, люк оказался слишком узок: падая в него, некоторые из осужденных ударялись о борта конструкции, получая дополнительные травмы головы (что хорошо видно на протокольных посмертных фото). Во-вторых, длина веревки (а соответственна и высота падения тела) оказалась недостаточной для мгновенной смерти от перелома шейных позвонков: некоторые из казненных умерли более мучительно, задыхаясь в петле. Так, Риббентроп умер лишь через 15 минут после открытия люка под его ногами. От глаз присутствовавших в зале казни эти минуты были скрыты: основание эшафота закрыли брезентом и деревянными щитами.

Тело каждого из казненных военных преступников впоследствии дважды фотографировали: одетым и нагим. После повешения тела в строго секретном режиме перевезли в Мюнхен, где кремировали. В таком же тайном порядке прах десяти соучастников бесчеловечных преступлений нацисткой Германии развеяли над притоком реки Изар, протекающей в Мюнхене.