Военная, экономическая, гуманитарная. Норвегия подтвердила поддержку Украины на 7,5 миллиарда евро 19 февраля, 03:59 Йонас Гар Стере подтвердил поддержку Украины (Фото:NTB/Terje Pedersen via REUTERS)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что в следующие пять лет Украина получит поддержку на сумму в 7,5 миллиарда евро.



Об этом сообщает Укринформ.

"Когда мы встаем перед полномасштабной агрессивной войной, есть только один ответ. Это очень мощное военное послание: мы будем защищать себя, мы будем поддерживать Украину в ее самозащите. Они имеют право защищать себя, а мы имеем право защищать их. Норвегия постоянно, с начала российского вторжения, поддерживает борьбу украинцев. Мы только что объявили пятилетнюю программу помощи для Украины. Мы намерены поддержать ее на сумму 7,5 миллиарда евро в следующие пять лет. В военном измерении, путем экономической и гуманитарной помощи. Это и есть наш ответ", - заявил глава правительства.

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Он также назвал главным уроком войны "необходимость заботиться об устойчивости собственного государства, и это лишь отчасти касается вопросов обороны или военных возможностей".

"Сегодня в Украине мы видим, что устойчивость - это больше, чем просто оружие. Это - о ментальности народа, это о ценностях. Когда я посещал украинские войска и встречался с гражданскими украинцами, я видел победу - это то, что объединяет их всех вместе против путинского вторжения», - заявил Стере.

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16 февраля парламент Норвегии поддержал пятилетнюю программу помощи Украине на 75 миллиардов норвежских крон (около 7 млрд. евро или $7,4 млрд.).