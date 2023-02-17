Глава армии Норвегии заявил, что не верит в победу Украины над РФ военным путем 17 февраля, 11:58 Генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что не верит в военное решение противостояния украинской армии и войск РФ (Фото:U.S. Army War College/Flickr)

Глава Вооруженных сил Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что ни Украина, ни Россия не выиграют войну военным путем и что краткосрочного решения этого конфликта нет.

Об этом он сказал в интервью газете Klassekampen, пишет VG.

«Я думаю, что военного решения этого конфликта не существует. Потребуется очень много времени, чтобы одна из сторон одержала окончательную победу над другой, и это будет иметь ужасные последствия для людей», — отметил Кристофферсен.

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В то же время подполковник Палле Идстебьо, возглавляющий отдел сухопутных сил в Норвежской военной академии, более оптимистичен.

Он по-прежнему считает, что вполне реально ожидать от Украины победы в войне.

«Украина может рассчитывать на всю западную экономику, в то время как России придется довольствоваться ограниченной поддержкой со стороны Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой со стороны Китая», — отметил норвежский подполковник.

Идстебьо также не верит в решение войны России против Украины за столом переговоров.

«Сейчас я не думаю, что для украинских властей политически возможно договориться об отторжении части страны. Это будет битва за то, кто сможет выстоять, и в худшем случае она затянется на несколько лет», — резюмировал он.

20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что защитникам Украины будет сложно военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году, учитывая длину линии фронта.

«Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — сказал он.

Комментируя сомнения американского генерала, в ГУР Минобороны заявили, что оценки украинской разведки остаются «неизменными и абсолютно адекватными». Ее руководитель Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.



