Норвегия приняла пятилетний пакет помощи Украине на $7 миллиардов 16 февраля, 15:29 Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на фоне обращения президента Украины Владимира Зеленского (Фото:NTB/Terje Pedersen via REUTERS)

Парламент Норвегии поддержал пятилетнюю программу помощи Украине на 75 миллиардов норвежских крон (около 7 млрд евро или $7,4 млрд) в четверг, 16 февраля.

Об этом говорится на сайте парламента страны.

Программа предусматривает, что ежегодно с 2023 по 2027 год Украине будут выделять 15 миллиардов норвежских крон (1,3 миллиарда евро). Помощь будут предоставлять, учитывая текущие потребности, которые будут регулярно обновляться.

Видео дня

В этом году 7,5 миллиарда норвежских крон пойдут на поддержку гражданских, еще столько же — на военную помощь. Также Осло направит средства на гуманитарные нужды в Украине и соседних странах, на поддержку гражданской инфраструктуры и восстановление



«На нынешнем этапе войны помощь с вооружением является решающей для способности Украины восстановить контроль над своими территориями. В 2023 году половина средств пойдет на военную поддержку», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Такой пакет помощи наибольший, который Норвегия когда-либо принимала для отдельной страны. Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи, заявив, что «исторический вклад» Осло — решение, создавшее прецедент «устойчивой поддержки», пишет Reuters.