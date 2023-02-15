Разведка Норвегия заявила о росте риска применения РФ ядерного оружия в Арктике 15 февраля, 23:58 В Арктике находятся российские субмарины, способные нести ядерное оружие (Фото:Trollstoy88/Twitter)

Норвежская разведывательная служба призвала мир обратить внимание на присутствие в Арктике российских субмарин, способных нести ядерное оружие.

В разведке отметили, что ядерная угроза в Арктике становится более существенной.

«Поскольку значение ядерного оружия и стратегического сдерживания растет, оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове, Северном Бастионе и Баренцевом море также становится все более важной», — сообщили в отчете.

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В то же время, издание Politico отмечает, что ключевые силы ядерного сдерживания находятся на подводных кораблях Северного флота РФ.

Ряд экспертов полагают, что РФ впервые установила тактическое ядерное оружие на свои корабли после окончания холодной войны.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института исследования проблем разоружения ООН Павед Подвиг заявил, что разведка Норвегии говорит «не о самом факте вооружения российских кораблей ядерным тактическим оружием, а теоретической способности флота РФ разместить его». Он отметил, что разведка США пока не видит никаких признаков размещения ядерного оружия в Арктике со стороны России.

В декабре 2022 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.