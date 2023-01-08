Война провоцирует глобальную нестабильность. Авторитарные лидеры меньших стран сделают выводы из ошибок Путина — The Economist 8 января, 13:41 Эксклюзив NV Мобилизированные россияне в Омске, 6 января (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Редактор международного раздела The Economist Роберт Гест рассказывает, как российское вторжение в Украину повлияет на геополитическую картину мира и почему российский диктатор Владимир Путин должен проиграть войну.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Коли б’ються два слони, страждає трава, стверджує прислів'я. Однак що відбувається, коли великий ведмідь невдало нападає на меншого звіра? Тут традиційні прислів'я не надто допоможуть. Проте у 2023 році це буде ключовим запитанням для держав середнього розміру. Україна примусила Володимира Путіна вмитися кривавою юшкою, і це багато що змінює в політичних розкладах.

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Якщо Путін програє, деякі країни, що побоюються Росії, як-от Балтійські держави, боятимуться менше. Інші тривожитимуться, що після поразки Росія може бути ще менш передбачуваною. Путін прямо не погрожував Казахстану, який, як і Україна, має довгий кордон із Росією та велику російськомовну меншину. Проте російські експерти-націоналісти закликають його розчленувати цю країну, захопивши території задля «захисту» етнічних росіян від уявних переслідувань. Їхня брехня щодо Казахстану небезпечно нагадує ту, що її поширювали про Україну: наприклад, про лабораторії біологічної зброї поблизу російських кордонів, а також про план заборонити викладання російською мовою в школах. Хоч би як закінчилася війна в Україні, казахи мають привід для хвилювання.