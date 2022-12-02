Угроза для баллистических ракет РФ. Почему Украине так нужны ЗРК Patriot и что это за системы — инфографика НВ 2 декабря, 11:02 Сюжет ЗРК Patriot является основным элементом системы ПВО США с 1980-х (Фото:defense.gov)

Дискуссия о предоставлении Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot продолжается и стала одним из главных предметов обсуждения в ходе недавнего саммита НАТО в Бухаресте. Украина надеется, что эти ЗРК помогли бы усилить ПВО и защитить небо от российских ударов.

НВ напоминает, почему решения о передаче Украине Patriot до сих пор нет, и рассказывает о главных характеристиках этих ЗРК, способных сбивать баллистические ракеты.

Дадут ли Украине Patriot: позиция Киева и государств НАТО

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С самого начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит у западных партнеров предоставить более широкий спектр средств для защиты украинского неба. После того как осенью 2022-го РФ начала варварскую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, 29−30 ноября на саммите НАТО в Бухаресте главной темой стала помощь украинской энергосистеме Украины и ее защита от российских обстрелов. Именно для такой защиты Украина надеется договориться о получении американских ЗРК Patriot, созданных в США как универсальное средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах, а также противоракетной обороны. «У меня два ключевых слова на этом заседании — это Patriot и трансформаторы», — лаконично изложил позицию Украины Дмитрий Кулеба накануне ключевых заседаний саммита НАТО на уровне глав МИД.

Высокопоставленный источник Минобороны США заявил CNN, что «все возможности на столе» и США якобы действительно рассматривают возможность отправить системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Однако официальные заявления на саммите были более сдержанными. По словам Столтенберга, о предоставлении Украине ПРО Patriot продолжается дискуссия, одним из контраргументов он назвал проблему обслуживания и снабжения достаточным количеством боеприпасов поставляемых Украине систем.

Кулеба сообщил, что по системам Patriot «решения пока нет». Спикер Пентагона заявил, что на данный момент США не планируют передавать Украине ЗРК Patriot, но обсуждения по этому вопросу продолжатся.

Однако, напомнил глава МИД Украины, официальный Киев заинтересован в получении системы Patriot, которую Германия готова передать Польше. Об этом он вел переговоры с госсекретарем США и министром иностранных дел Германии. Варшава поддерживает такой вариант, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал передать немецкий комплекс Patriot Украине. Германия же хочет, чтобы системы ПВО Patriot оставались на территории стран НАТО. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что попытался убедить свою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт в необходимости предоставить этот ЗРК Украине. В Варшаве убеждены, что таким образом можно было бы наилучшим образом защитить участок украинско-польской границы и соседних территорий. Германия предложила предоставить Польше три батареи Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает разграничить вариант поставок Patriot из Польши с общей потребностью Украины в средствах ПВО. «Важно отделить дискуссию о трех Patriot, которые Германия предложила для защиты воздушного пространства Польши, от вопроса предоставления Украине большего количества средств ПВО», — заявил Столтенберг. Он отметил, что все страны НАТО согласны с тем, что необходимо усиливать украинскую ПВО. Генсек НАТО также пояснил, что еще рано говорить о договоренностях между Польшей и Германией о передаче Украине ЗРК Patriot.

ЗРК Patriot: что это за системы

MIM-104 Patriot — это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и многими союзными Америке государствами.

Комплекс производится американской оборонной компанией Raytheon и был принят на вооружение в армии США в начале 1980-х годов. Ожидается, что система останется в эксплуатации минимум до 2040 года.

В конце 1980-х системы Patriot осовременили, чтобы улучшить возможности перехвата тактических баллистических ракет. Последнее усовершенствование этого ЗРК под названием PAC-3 — почти полная переработка системы, предназначенная как раз для поражения и уничтожения таких ракет. Именно такая модификация способна поражать баллистические ракеты на высоте до 20 км.

«Patriot PAC-3 — последняя модификация — может работать по Искандерам (российские баллистические ракеты), по Кинжалу (гиперзвуковая авиационная ракета), по Циркону (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Из того, что нам предоставили, это было бы лучшим решением на текущее время», — пояснил BBC News Украина генерал запаса Игорь Романенко, который в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ (2006−2010) отвечал за противовоздушную оборону.

Инфографика: НВ

В американской армии Patriot разработали на замену ЗРК Nike Hercules как основной системы противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Они также заменили ЗРК MIM-23 Hawk, которые использовались как более мобильные комплексы среднего радиуса действия. Помимо этих ролей именно на ЗРК Patriot также была возложена функция системы противоракетной обороны (ПРО) в армии США, которая сейчас и является основной задачей Patriot.

Системы Patriot в разное время были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии, Швеции, Южной Кореи и т. д.

Система Patriot зарекомендовала себя во время войны в Персидском заливе в 1991 году, когда было заявлено об уничтожении более 40 иракских ракет Scud. В 2012 году НАТО санкционировало размещение ракетных установок Patriot в Турции для защиты страны от ракет, запущенных во время войны в соседней Сирии.

Также ЗРК Patriot успешно использовали против иракских ракет во время войны в Ираке 2003 года и в других конфликтах, подобными комплексами активно пользуется Израиль в своей системе ПВО (в частности для перехвата беспилотников ХАМАС, из Patriot в 2014 году был сбит сирийский Су-24 в воздушном пространстве над Голанскими высотами).

Как работает ЗРК Patriot: главные характеристики

Зенитно-ракетный комплекс Patriot использует передовые ракеты-перехватчики и высокоэффективные радиолокационные системы.

Система Patriot имеет четыре основные оперативные функции, благодаря которым обеспечивается скоординированная мобильная система противовоздушной обороны.

связь,

командование и управление,

радиолокационное наблюдение

наведение ракет.

ЗРК Patriot очень мобильны. Одну батарею такой системы можно развернуть менее чем через час. Все компоненты, состоящие из пункта управления огнем (радиолокационная установка, пост управления, антенная группа, электроэнергетическая установка) и пусковых установок, передвигаемых на грузовиках или прицепах. РЛС и пусковые установки с ракетами в армии США устанавливают на полуприцепы M860, которые буксируют военные тягачи Oshkosh HEMTT.



Одна пусковая установка Patriot PAC-3 рассчитана на 4 ракеты MIM-104 разных типов, GEM-T (ракеты с усовершенствованным наведением) или 16 ракет ERINT (ракеты-перехватчики увеличенной дальности).

В одну батарею Patriot может входить до 8 пусковых установок с 4 или 16 ракетами в каждой (в зависимости от типа)

Другие важные характеристики ЗРК Patriot:

дальность отслеживания цели — до 180 км;

дальность перехвата цели — до 80 км;

высота перехвата цели — до 24 км;

максимальная скорость цели — до 2200 м/с.

В случае предоставления ЗРК Patriot Украине военные ВСУ могли бы овладеть их через несколько недель, уверен спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас есть примеры овладения IRIS-T и NASAMS. Понадобилось всего несколько недель, чтобы наши военнослужащие — достаточно молодые люди, но выбраны были лучшие, самые подготовленные специалисты — через несколько недель овладели техникой. Техника новейшая, техника довольно современная и автоматизированная. Поэтому там человеческий фактор ошибки уменьшен до минимума. Думаю, проблем с этим не будет, нужна только техника», — сказал Игнат недавно в эфире общенационального телемарафона.

Игнат пояснил, что средняя дальность применения одной пусковой установки Patriot составляет 150 км. Чем больше систем передадут ВСУ, тем большая линия обороны была бы перекрыта.

