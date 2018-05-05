"Вы не поверите": силовики приступили к массовым задержаниям детей на акции Он нам не царь в РФ - фото, видео

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На данное время силовиками задержаны уже сотни участников протеста

На данное время силовиками задержаны уже сотни участников протеста

Российские силовики приступили к задержанию детей, участвующих в общероссийской акции протеста Он нам не царь.

Соответствующие фото и видео публикуют в Сети очевидцы событий.

При этом задержания малолетних проходят как в регионах, так и в столице РФ.

"Один из задержанных в Тольятти сообщил, что в отделе полиции №21 находится 63 человек, около половины - несовершеннолетние. Юриста в отделе полиции нет. Его туда не пускают. Кроме того, в отделе женщина с малолетним ребенком", - сообщает портал ovdinfo.org.

Ранее сообщалось, что в российских городах проходят акции протеста, приуроченные к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

По последним данным, всего в российских городах задержаны уже 600 участником протестной акции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове