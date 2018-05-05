"Вы не поверите": силовики приступили к массовым задержаниям детей на акции Он нам не царь в РФ - фото, видео

На данное время силовиками задержаны уже сотни участников протеста

Российские силовики приступили к задержанию детей, участвующих в общероссийской акции протеста Он нам не царь.

Соответствующие фото и видео публикуют в Сети очевидцы событий.

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При этом задержания малолетних проходят как в регионах, так и в столице РФ.

"Один из задержанных в Тольятти сообщил, что в отделе полиции №21 находится 63 человек, около половины - несовершеннолетние. Юриста в отделе полиции нет. Его туда не пускают. Кроме того, в отделе женщина с малолетним ребенком", - сообщает портал ovdinfo.org.

взрослые бугаи ВСЕРЬЕЗ задерживают младшеклассника. я не могу это понять! путин уже с детьми воюет. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/kg5TOc6RbT — Oksana Baulina (@oksana_baulina) 5 мая 2018 г.

вы не поверите, но они реально винтят детей! теперь и в москве. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/uppqQbjTZJ — Oksana Baulina (@oksana_baulina) 5 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в российских городах проходят акции протеста, приуроченные к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

По последним данным, всего в российских городах задержаны уже 600 участником протестной акции.