«Герасимов не может признать, что идиот». Российская война «пауков в банке» неизбежна — Вадим Денисенко о борьбе в окружении Путина. Интервью 7 марта, 18:38 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин опасается новых людей в своем окружении, считает Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.

А ряд запасных генералов, добавляет эксперт, у диктатора сравнительно небольшой. Так что войну «пауков в банке» Денисенко называет неизбежной.

Кто с кем соперничает и за что, Денисенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Начнем с сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, что в военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт. Шойгу от генерал-полковника Мурадова требует, чтобы он отработал новое звание. Хотя в его 155-ю бригаду дальневосточных морпехов уже в четвертый раз нужно будет набирать новый состав. Насколько мы можем предполагать, что у них там уже битва пауков в банке вот-вот начнется?

— Лед тронулся в этом вопросе. Мы можем говорить о том, что отсутствие каких-либо прорывов, каких-либо положительных новостей с фронта не может не привести к тому, что нужно искать виновных, на кого сбрасывать вину, на кого надо повесить всех собак.

Конечно, Герасимов не может сказать, что «я идиот и этот год просто пропустил», поэтому нужно будет искать каких-то козлов отпущения. Это может быть Мурадов, может быть Суровикин или кто-либо другой. Фамилия не имеет значения. Но вполне реально, что они попытаются искать этих виновных.

От публичных скандалов их удерживает только одно: то, что Путин, насколько я понимаю, запретил выносить в публичную плоскость любые скандалы, разборки.

Скамья запасных генералов сравнительно небольшая у Путина. Это примерно 10−15 человек, которым он теоретически доверяет, потому что они прошли через сирийскую кампанию. Хочу, чтобы мы все понимали, что сирийской кампанией в среднем семь-восемь месяцев руководили более десяти генералов. Они ротировали руководителей сирийской кампании. И Суровикин был дважды руководителем этой сирийской кампании. Это и есть скелет — люди, очень приближенные к Герасимову, с одной стороны. С другой стороны, это люди, которых так или иначе лично знает Владимир Путин. Подтягивать кого-то нового, поднимать полковников до уровня генералов они боятся. А потому хочешь или не хочешь, эта война «пауков в банке» просто неизбежна в данной ситуации.

— Других нет? Это единственный такой доукраинский опыт у них?

— Это самый большой доукраинский опыт российской армии, больше нигде они особо не воевали. Все, что они делали, — это были локальные операции преимущественно в африканских странах, которые выполнялись даже не армией, а частными военными компаниями, прежде всего Вагнера.

Другой момент — есть особенность психологии Путина. Она состоит в том, что он невероятно тяжело расходится с людьми. В этом есть, конечно, большой минус для него, но для нас — большой плюс. Он не отпускает людей от себя. И появление Герасимова как руководителя «СВО», в частности, было связано с тем, что он хочет оставить ситуацию в понятном для него формате и с понятными для него людьми.