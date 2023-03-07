«Они немного лучше». Глава Пентагона сравнил группу Вагнера с регулярной армией РФ 7 марта, 12:39 Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что группа Вагнера показала себя в войне против Украины эффективнее, чем регулярная армия РФ.



«Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно управлять своим наступлением, однако я не думаю, что они продолжают вербовать из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересными, откровенно говоря, немыслимыми», — приводит слова Остина пресс-служба Пентагона.

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По его словам, в США видели, как много заключенных быстро погибали на поле боя.

«Но вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах», — отметил глава Пентагона.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что битва за Бахмут может полностью истощить лучшие силы ЧВК Вагнера и нанести серьезные потери другим элитным подразделениям, лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных ударных войск.