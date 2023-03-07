В Бахмуте ВСУ могут полностью истощить ЧВК Вагнера и ударные силы армии РФ, Путин упустил «окно» мобилизации в России — ISW 7 марта, 09:16 Разрушенные российскими ударами улицы Бахмута, 3 марта 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за состава российских сил, воюющих в этом районе. Это сражение может полностью истощить лучшие силы ЧВК Вагнера и нанести серьезные потери другим элитным подразделениям, лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных ударных войск.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 6 марта.

Заявления ряда украинских официальных лиц о намерении продолжать защиту Бахмута, вероятно, отчасти являются ответом на постоянную обеспокоенность, которую высказывают некоторые чиновники США относительно цены дальнейшей обороны Бахмута для Украины. Так аналитики ISW прокомментировали заявления Владимира Зеленского 6 марта, в которых он упомянул о своем приказе отправить подкрепление в Бахмут и о единстве мнений украинских генералов Валерия Залужного и Александра Сырского относительно продолжения обороны Бахмута. Советник президента Украины Михаил Подоляк также заявил 6 марта, что украинская оборона Бахмута сейчас «достигла своих целей» и была значительнымстратегическим успехом.

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Эксперты ISW напоминают, что город по своей сути не является значимым с оперативной или стратегической точки зрения, однако взятие Бахмута является необходимым (хотя недостаточным) условием для дальнейшего продвижения России в Донецкой области. Российские силы уже понесли столь большие потери в боях за город, что их наступление, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят его — если не ранее. Таким образом, даже потеря Бахмута не должна стать серьезной оперативной или стратегической проблемой для Украины, что также подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Впрочем, для Украины борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за текущего состава российских сил, воюющих в этом районе. В некоторых западных отчетах недавно предполагалось, что ВСУ тратят своих профессиональных военных и дефицитное вооружение преимущественно на новобранцев ЧВК Вагнера — бывших заключенных, которые являются обычным «пушечным мясом» — что делает такие потери невыгодными для Украины даже при высоком соотношении российских украинских потерь. В целом это замечание имеет основания, констатируют в ISW, хотя количество пригодных для боевых действий российских узников тоже не безгранично, и окончательное уничтожение десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что они не будут доступны для более важных боев.

Тем более, что сейчас российские силы, воюющие в Бахмуте, состоят не только из заключенных, но и из элитных элементов ЧВК Вагнера и российских воздушно-десантных войск, а также других подразделений более низкого качества. Новые данные украинской разведки о привлечении к боям в Бахмуте больше «качественных» войск совпадает с предыдущими наблюдениями ISW об увеличении количества подразделений российских ВДВ в районе Бахмута начиная с конца декабря.

Фактически битва за Бахмут может серьезно истощить лучшие силы ЧВК Вагнера, лишив Россию некоторых из самых эффективных ударных войск, которые будет трудно заменить. ISW напоминает, что однажды наступление «вагнеровцев» уже достигло кульминации [ранее в боях в районе Бахмута — прим. ред.], что заставило российское Министерство обороны привлечь к боям часть своих элитных воздушно-десантных войск. Вполне возможно, что наступление на Бахмут снова достигнет кульминации еще до взятия города, что заставит российскую армию снова выбирать между отказом от дальнейших наступательных усилий или необходимостью бросать в бой еще большее количество высококачественных войск. Поэтому для Украины является «привлекательным» фактором возможность нанести ущерб самым элитным войскам РФ в условиях оборонительных боев в городской застройке, где градиент истощения врага существенно способствует ВСУ, констатирует ISW. При этом последние заявления спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина свидетельствуют, что он, вероятно, недоволен и опасается, что его силы тратятся именно таким образом.

Тем временем Кремль возвращается к своей предыдущей ( и малоэффективной) практике по вербовке на войну «добровольцев» и к скрытой мобилизации — очевидно, чтобы избежать очередного большого призыва «резервистов». Аналитики ISW заметили, что российские Telegram-каналы снова начали рекламировать набор в добровольческие батальоны после прекращения таких призывов в сентябре 2022 года, в начале «частичной мобилизации» в России. Кроме того, некоторые местные российские чиновники сейчас создают мобильные центры вербовки, чтобы пропагандировать добровольную военную службу по контракту — явление, которое ISW наблюдал во время с конца мая 2022 года по сентябрь 2022 года. Российские ультранационалистические социальные сети также все чаще рекламируют набор персонала для подразделений ЧВК Вагнера в почти 30 городах России, а украинские чиновники фиксировали случаи, когда российские оккупанты забирали на военную службу подростков 2006 года рождения в оккупированной Луганской области.

Такие вербовочные акции могут свидетельствовать о том, что у Кремля иссякают боеспособные резервы для продолжения наступательных операций РФ после битвы за Бахмут и неудачных наступательных операций вокруг Угледара и Луганской области. Ранее Путин запускал подобные кампании в конце мая 2022 года, когда у российских военных начали иссякать резервы во время проведения изнурительного для россиян наступления на линии Северодонецк-Лисичанск — более чем за месяц до того, как российское наступление достигло своей кульминации и истощилось в Луганской области. Возможно, сейчас Кремль повторяет подобные усилия в надежде на то, что привлечения таких нерегулярных сил будет достаточно, чтобы удержать инициативу армии РФ на линии фронта. Однако российские ветераны и военкоры отметили, что Россия не сможет достичь своих целей и выйти на административные границы Донецкой области без широкомасштабной мобилизации персонала, экономики и промышленности.



Восстановление кампаний по набору добровольцев и скрытой мобилизации, вероятно, указывает также на то, что Кремль начнет очередную волну мобилизации не ранее лета 2023 года, поскольку весенний цикл призыва должен начаться уже 1 апреля. Ранее западные чиновники предполагали, что с января 2023 Путин с января откладывал объявления второй волны мобилизации и склонялся к проведению «тихой мобилизации» из-за беспокойства по поводу стабильности своего режима. Еще с осени 2022 года ISW наблюдал многочисленные признаки того, что Россия готовится провести вторую волну мобилизации, однако Путин пропустил это мобилизационное «окно», чтобы избежать дальнейшего обострения напряжения в российском обществе. Теперь Минобороны России, вероятно, не сможет приступить к процессам мобилизации резервистов в ближайшее время, прогнозируют аналитики Института. Они напоминают, что российские военкоматы имеют административный потенциал для подготовки и формирования одновременно всего 130 тыс. призывников за полугодовой цикл.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

комментируя резонансное видео, на котором оккупанты расстреливают украинского пленного, ISW напоминает, что « казнь военнопленных без предварительного приговора должным образом сформированного суда является нарушением статьи III Женевской конвенции об обращении с военнопленными»;

казнь военнопленных без предварительного приговора должным образом сформированного суда является нарушением статьи III Женевской конвенции об обращении с военнопленными»; захваченное Украиной российское военное пособие свидетельствует о том, что российские войска намерены перейти к тактике использования « штурмовых отрядов» как нового типа подразделений в городских боях;



штурмовых отрядов» как нового типа подразделений в городских боях; российские войска применили новый тип управляемой авиационной бомбы УПАБ-1500 В против целей в Украине на фоне постоянной нехватки высокоточных ракет;

войска РФ продолжают вести атаки северо-западнее Сватового и в районе Кременной;

оккупанты завоевали еще часть территории в Бахмуте, однако еще не окружили город и не заставили украинские силы отступить;

армия РФ продолжает атаки Авдеевки и западнее Донецка;

российские войска продолжают борьбу за удержание огневого контроля над дельтой Днепра в Херсонской области;

российское военное командование не способно должным образом вооружить свои силы, несмотря на то, что военные РФ все чаще ведут ближние бои в Украине.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW