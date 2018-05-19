На Кубе объявлен трехдневный траур

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Траур объявлен в связи с авиакатастрофой

Траур объявлен в связи с авиакатастрофой

Издание Cubadebate сообщает, что руководство Кубы объявило трехдневный официальный траур в связи с крушением самолета неподалеку Гаваны.

Государственным учреждениям рекомендовано приспустить флаг страны, а также всем отказаться от развлекательных мероприятий.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс. На борту находилось 110 человек.

Власти Кубы сообщили о том, что большинство пассажиров самолета Boeing 733 погибли.

Также подтверждена информация о трех выживших. Позже стало известно, что самолет врезался в линии электропередач.

 

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