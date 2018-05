На Кубе сразу после взлета разбился Boeing 737

В аэропорту Гаваны (Куба) разбился пассажирский самолет Боинг-737 государственной авиакомпании Cubana de Aviacion.

Самолет потерпел крушение и загорелся сразу после взлета, вблизи главного аэропорта Гаваны Хосе Марти, сообщает CNN со ссылкой на кубинское телевидение.

Это был внутренний рейс из столицы Кубы до населенного пункта Ольгуин, что на востоке Островной страны.

Вблизи аэропорта видно массивный столб дыма.

На борту было 113 человек, из них 104 пассажиры, сообщает Cubadebate. Данные о пострадавших уточняются. На данный момент причины и последствия крушения Боинга-737 устанавливаются.

