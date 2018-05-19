На борту разбившегося на Кубе самолета находились 110 человек

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На месте катастрофы продолжают работать спасатели

На месте катастрофы продолжают работать спасатели

Компания Global Air, которая арендовала рухнувший на Кубе самолет Boeing 737, заявила, что на борту находилось 110 человек.

Судно перевозило 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Самолет Boeing модели B 737-200 потерпел крушение сегодня примерно в 12.30, когда самолет выполнял рейс Гавана-Ольгин компании Cubana de Aviacion со 104 пассажирами и шестью членами экипажа на борту", - заявила компания Global Air.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс.

Власти Кубы сообщили о том, что большинство из 104 пассажиров самолета Boeing 733 погибли.

Также подтверждена информация о трех выживших. Позже стало известно, что самолет врезался в линии электропередач.

 

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