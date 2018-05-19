На борту разбившегося на Кубе самолета находились 110 человек

Компания Global Air, которая арендовала рухнувший на Кубе самолет Boeing 737, заявила, что на борту находилось 110 человек.

Судно перевозило 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Самолет Boeing модели B 737-200 потерпел крушение сегодня примерно в 12.30, когда самолет выполнял рейс Гавана-Ольгин компании Cubana de Aviacion со 104 пассажирами и шестью членами экипажа на борту", - заявила компания Global Air.

Comunicado referente al acontecimiento del día de hoy, Viernes 18 de Mayo pic.twitter.com/XWlg6Ah7ri — Global Air (@GlobalAirMX) 18 мая 2018 г.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс.

Власти Кубы сообщили о том, что большинство из 104 пассажиров самолета Boeing 733 погибли.

Также подтверждена информация о трех выживших. Позже стало известно, что самолет врезался в линии электропередач.