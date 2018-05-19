Крушение Боинга на Кубе: власти подтвердили гибель более 100 человек

На борту самолета было 104 человека

Власти Кубы сообщили о том, что большинство из 104 пассажиров самолета Boeing 733, который разбился вскоре после вылета, погибли.

Также подтверждена информация о трех выживших. Они находятся в критическом состоянии, передает CNN.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс.

На место событий прибыл избранный в апреле президент страны Мигель Диас-Канель.