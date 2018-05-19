Крушение Боинга на Кубе: власти подтвердили гибель более 100 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На борту самолета было 104 человека
Фото: 14ymedio ‏via Twitter

На борту самолета было 104 человека

Власти Кубы сообщили о том, что большинство из 104 пассажиров самолета Boeing 733, который разбился вскоре после вылета, погибли.

Также подтверждена информация о трех выживших. Они находятся в критическом состоянии, передает CNN.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс.

На место событий прибыл избранный в апреле президент страны Мигель Диас-Канель.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове