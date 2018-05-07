На акции протеста в Ереване выступит лидер группы System of a Down

Лидер американской рок-группы System of a Down армянского происхождения Серж Танкян 7 мая выступит в Ереване перед участниками акций протеста.
Об этом у себя в Facebook сообщил лидер протестов, кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян.
"Я встречу его в аэропорту и сопровожу его к площади Республики. Думаю, что в 21:00 мы уже будем на площади Республики, где мы с Танкяном выступим с короткими речами, а также поговорим о планах на следующий день", - сказал Пашинян.
Серж Танкян ранее поддерживал массовые протесты в Армении. В одном из своих видеообращений Танкян пообещал вскоре приехать в Армению.
Кроме того, Танкян посвятил песню участникам демонстраций.
Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.
После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.
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