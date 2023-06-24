Гражданская война в РФ: в соцсетях публикуют видео боев ЧВК Вагнера и войск Минобороны 24 июня, 15:54 ЧВК Вагнер в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)

На фоне вооруженного конфликта, который идет на территории РФ между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, в соцсетях начали публиковать видео боев.

Соответствующие кадры публикуют в Telegram-каналах России.

В частности, на одном из видео показаны последствия того, как самолеты ВКС РФ нанесли удар по гражданскому грузовику в Воронежской области.

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Военные предполагают, что ВКС РФ перепутали фуру с техникой ЧВК Вагнер, которая движется в сторону Москвы.

Кроме того, на видео показано, как вагнеровцы якобы устанавливают минные шлагбаумы в Ростове.

OSINT-проект Oryx начал фиксировать потери техники ЧВК Вагнера и Минобороны России в ходе боевых действий. Подтверждено, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. Боевая машина Тигр и КамАЗ захвачены мятежниками. У Вагнера Oryx подтвердил потерю только одного УАЗа.

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ на фоне своего длительного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву». Военные колонны вагнеровцев зафиксированы в направлении российской столицы.