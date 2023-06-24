«У него есть 48 часов, чтобы взять Шойгу». Как Евгений Пригожин планировал блицкриг по захвату военного руководства РФ — Денисенко 24 июня, 17:41 Заблокированные вагнеровцами улицы Ростова, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин планировал провести блицкриг по захвату военного руководства РФ, которое находилось в Ростове, несмотря на неудачу быстрого плана у него еще есть до 48 часов, чтобы сделать это, рассказал Radio NV Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин накануне объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что с 25 тысячами своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную историю вражды, в умышленном ударе по вагнеровцам. А на следующий день объявил, что взял под контроль военные объекты Ростова и «идет в Москву».

Видео дня

Местные Telegram-каналы сообщали, что вагнеровцы также установили контроль над военными объектами в Воронежской области, а также о движении колонн боевиков на российскую столицу.

Блицкриг вагнеровцев против Шойгу?

Это 100% мятеж, это 100% не постановка. В принципе, можем говорить о том, что это во многом попытка государственного переворота. В принципе, по состоянию на сейчас, насколько я понимаю, все то, что происходило. Вчера он хотел сделать блицкриг, захватить Шойгу и Герасимова, которые находились в Ростове-на-Дону и арестовать их. И после этого начать во многом, можно сказать, шантажировать Владимира Путина. И диктовать свои условия по дальнейшему ведению войны и так далее.

Этот блицкриг ему не удался, но сейчас у него ситуация такая, что либо в ЗАГС, либо к прокурору. Других вариантов для него на самом деле не существует. Путин должен выбрать или-или, судя по тому, что сейчас несколько затягивается время, и по тому, что мы видим в информационном пространстве, Путин, очевидно, все же, займет позицию Шойгу. Будет сказано о том, что вагнеровцам дается условных 24 часа, чтобы сложить оружие, какие-то подобные вещи будут сделаны. И тогда уже начнется один главный вопрос: насколько система готова противостоять вагнеровцам и насколько система готова не допустить его в Москву?

Российская пропаганда срочно готовит фон для ликвидации Пригожина

Колонны его сейчас уже находятся в Подмосковье. Пока что без каких-то особых проблем они проходят. Полиция не трогает, российская полиция не занимает никакой вообще позиции. Росгвардия пока тоже не получила никаких указаний. Единственное, что мы видим, это то, что телеканал Россия-24 начал уже открыто говорить о том, что Пригожин работает в сговоре с украинскими властями, что является «бредом сивой кобылы».

Но это готовится просто информационная почва для того, чтобы начать операцию по, скажем так, уничтожению того же самого Пригожина. И еще раз повторюсь, это блицкриг, здесь у Пригожина есть примерно 24−48 часов, чтобы перекачать ситуацию в свою сторону. Выйти или не выйти, спрогнозировать очень тяжело.