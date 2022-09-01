Ярость и насилие. Почему Ирак летит в пропасть гражданской войны, и кто такой Муктада ас-Садр, от которого теперь все зависит 1 сентября, 17:49 Эксклюзив НВ Сторонники шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра с оружием и портретом своего предводителя покидают «зеленую зону» Багдада после жестоких столкновений. 30 августа 2022 года (Фото:Ahmed Saad / REUTERS)

Из-за соперничества двух шиитских лагерей Ирак уже год остается без президента и премьера. Западные СМИ пишут об острой фазе политического кризиса, который спровоцировал кровавые беспорядки в Багдаде, а также прогнозируют дальнейшие события.

Последний месяц граждане Ирака жили в раздумьях о том, что ждет их страну: гражданская война или внеочередные выборы. Затем Багдад пережил самую большую вспышку насилия за последние годы . И хотя противоборствующие шиитские движения воздержались от масштабного вооруженного конфликта, найти решение для многомесячного политического кризиса чиновникам так и не удалось, потому внутренние склоки вероятно будут продолжаться.

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Беспорядки в Багдаде начались, когда ополченцы-сторонники шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» — самую безопасную часть города, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, — и вступили в вооруженные столкновения с государственными силами безопасности. В результате беспорядков не менее 30 человек погибли, еще сотни получили ранения.

Повстанцы, ворвавшиеся в центр города, были и без того недовольны затяжным политическим кризисом в стране, как вдруг их лидер объявил, что окончательно уходит из политики. Хотя ас-Садр не в первый раз делает такое заявление, и уже анонсировал свой уход в 2014 году, на этот раз он также выразил опасение, что его могут убить. Но когда разъяренные иракцы атаковали правительственный квартал, политик призвал их отступить. Вечером 30 августа ополченцы покинули центральные улицы города, и в Багдаде восстановилось относительное спокойствие.

Нынешний политический кризис начался в Ираке после выборов в октябре 2021 года , которые, кстати, отличились рекордно низкой явкой — на избирательные участки пришли всего 44% граждан, ведь многие из них на тот момент уже разочаровались в способности демократической системы улучшить их жизнь. На октябрьских выборах политическая сила ас-Садра одержала победу и получила 73 из 329 мест в парламенте, после чего шиитский лидер захотел сформировать правительство в коалиции с представителями курдской и суннитской общин, но без участия своих давних соперников — шиитских партий, поддерживаемых Ираном.

Известный как один из самых активных противников американского присутствия в Ираке, ас-Садр выступает против любого иностранного влияния на свое государство, включая иранское. «Он считает, что другие шиитские политики воспользовались сменой режима 2003 года [когда США свергли режим Саддама Хусейна], пришли к власти при поддержке американцев, а впоследствии иранцев, и поэтому меньше его заслуживают иметь политическую власть», — объясняет в комментарии BBC Саджад Джиад, аналитик американского аналитического центра Century Foundation в Багдаде.

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