Захват здания правительства в Багдаде: в результате столкновений погибли около 20 человек 30 августа, 06:23 Огонь поднимался в небо над Зеленой зоной, где расположены правительственные штаб-квартиры (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Сторонники влиятельного в Ираке шиитского священнослужителя Муктада ас-Садра захватили здание правительства. После чего вспыхнули столкновения.

Об этом пишет Reuters.



Во время штурма правительственных зданий раздались пулеметные очереди и взрывы, огонь поднимался в небо над Зеленой зоной, где расположены правительственные штаб-квартиры и иностранные посольства, в «худших боях, которые видела столица Ирака за последние годы». Силы безопасности применили слезоточивый газ.

Видео дня

Позже Садр заявил, что объявил голодовку в знак протеста против использования оружия всеми сторонами.

Полиция и медицинские работники сообщили, что около 20 человек погибли и десятки получили ранения.

В июне 2022 года Садр отозвал всех своих законодателей из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, исключающее его соперников, шиитские партии, в основном поддерживаемые Ираном.

Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.

По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак – второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.