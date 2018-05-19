Выборы в Ираке: антиамериканский альянс получает большинство мест в парламенте

На парламентских выборах в Ираке победил альянс националистов и коммунистов. Альянс ас-Садра и коммунистов Маршируем к реформам получил 54 из 329 мест в новом парламенте.

Об итогах выборов объявила комиссия избиркома, сообщает CNN.

Проповедник Муктада ас-Садр во главе альянса призвал мелкие партии сформировать технократическое правительство.

Альянс завоевания, который состоит преимущественно из бывших бойцов шиитских поддерживаемых Ираном группировок, боровшихся против Исламского государства, занял второе место, 47 мест в парламенте. Блок действующего премьер-министра Хайдера аль-Абаде оказался на третьем месте, получив 42 депутатских кресла.

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Ас-Садр видит себя будущим премьер-министром и надеется сформировать коалиционное технократическое правительство из десятков мелких партий. Против любых коалиций с ас-Садром выступает Иран. Представитель Ирана генерал Кассем Сулеймани отправился в Багдад, чтобы объединить шиитов против проповедника.

Ас-Садр возглавлял восстание против американских войск во время вторжения коалиционных сил в Ирак в 2003 году. В последние годы получил политическую поддержку, выступая против коррупции в правительстве и требуя реформ от политических элит.