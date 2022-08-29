В Багдаде протестующие захватили здание правительства
Протесты в Багдаде (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)
Сторонники влиятельного в Ираке шиитского священнослужителя Муктада ас-Садра захватили здание правительства в центре Багдада.
Об этом сообщает Reuters.
Армия Ирака объявила комендантский час с 15:30 по местному времени в понедельник и призвала протестующих покинуть укрепленную Зеленую зону в центре Багдада, чтобы избежать столкновений. И.о. премьер-министра заявил, что останавливает работу правительства до нормализации ситуации.
Штурм здания произошел после того, как Садр публично объявил, что уходит из политики из-за невозможности сформировать новое правительство.
Политическая сила Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.
В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих законодателей из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, исключающее его соперников, в основном поддерживаемые Ираном шиитские партии.
Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.
По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке является внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак — второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК.
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