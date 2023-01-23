Молдова проведет масштабные военные учения на всех полигонах страны
Военнослужащие Молдовы (Фото:Минобороны Молдовы)
Молдова с завтрашнего дня, 24 января, начнет военные учения, которые будут проходить на всех полигонах страны.
Об этом сообщает NewsMaker.
Учения будут проходить с 24 января по 4 февраля, в них примут участие более 400 военных. В Министерстве обороны Молдовы добавили, что учения пройдут с использованием военной техники.
«Цель учений — оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих — и срочников, и контрактников», — отметили в министерстве.
Во время учений военные будут выполнять разные задачи с использованием техники, будут оказывать первую помощь и отрабатывать действия в условиях химической атаки.
«В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники», — добавляет пресс-служба.
Также отмечается, что учения никак не связано с ситуацией в регионе и войной России против Украины.
19 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна официально попросила у союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.