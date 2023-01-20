В Молдове идут «серьезные дискуссии» о возможности вступления в НАТО — Санду 20 января, 23:12 Майя Санду (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В правительстве Молдовы на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в НАТО.

Об заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью Politico.

Она подчеркнул, что сейчас идет серьезная дисскусия по этому вопросу.

«Сейчас идет серьезная дискуссия… о нашей способности защитить себя, сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс», — пояснила президент Молдовы.

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Санду подчеркнула, что укрепление Кишиневом собственной обороны, вопреки утверждению России, не является провокациями — в том числе и против непризнанного Приднестровья.

«Молдова — мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что вам не нужно инвестировать в оборонный сектор, что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и не имеете возможности защитить себя, а это неправильно», — пояснила она.

По словам Санду, Молдова остается очень «уязвимой» к российской гибридной войне из-за пропаганды и дезинформации, и отметила, что именно благодаря «мужеству и стойкости украинцев» ее страна не оказалась перед военными угрозами.

«Мы столкнулись с целым рядом рисков, но ни один из них не идет ни в какое сравнение с ситуацией в Украине и с ценой, которую платят украинцы», — отметила лидер Молдовы.

19 января Санду заявила, что Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.