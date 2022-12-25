В России пригрозили Молдове «приближением катастрофы» из-за сотрудничества с НАТО. Кишинев ответил: Наше решение, как развивать страну 25 декабря, 08:15 Даниел Водэ (Фото:Даниел Водэ/Facebook)

В Министерстве иностранных дел РФ пригрозили Молдове, что активизация отношений с НАТО якобы «приближает страну к катастрофе». В Кишиневе российские заявления отвергли и говорят о нейтралитете.

В интервью пропагандистскому ресурсу РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что якобы активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах — фактор, «в большей степени подрывающий безопасность самой Молдовы».

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Он повторил пропагандистские нарративы о «накачивании западным оружием, размещении натовских контингентов», которые, по словам Галузина, «не добавляют безопасности суверенитету». Он вспомнил о полномасштабной войне, развязанной Россией, назвав это «печальным опытом Украины», и заявил, что евроатлантический курс Кишинева «подрывает закрепленный в конституции нейтральный статус».

Спикер молдавского МИД Даниел Водэ отверг российские заявления, подчеркнув, что Молдова — мирное, нейтральное и свободное государство, и это «наше решение, как развивать страну». По его словам, внешнее сотрудничество в сфере безопасности Кишенева основывается на трех вещах:

нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к происходящему в мире;

заинтересованность в укреплении устойчивости страны, в частности через НАТО, сотрудничество с которым прозрачно и базируется на общеизвестных рамочных основах;

на международной арене Молдова живет в сложном регионе, пострадавшем от жестокой агрессии России против Украины — «факт, который имеет драматические последствия для нашей страны».

«Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть многочисленные гибридные проблемы, которые мы имеем», — подчеркнул Водэ.

На прошлой неделе глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявил, что Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.

