Молдова запросила системы ПВО у союзников — Санду 19 января, 17:26 Майя Санду (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает Reuters.

«Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже — ред.) рассчитываем получить несколько», — подчеркнула Санду.

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Президент также отметила, что в этом году ее стране понадобится как минимум та же сумма — 600 миллионов евро — бюджетной поддержки, как и в прошлом году, чтобы защитить население от инфляции.

Во время масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты упали на территории Молдовы.

15 января саперы ее подорвали. Это уже третий случай, когда на территории Молдовы падают остатки снарядов в результате российских обстрелов Украины.