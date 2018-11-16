16 ноября 2018, пятница

Мобильный интернет во время протестов в Ингушетии был отключен по приказу властей РФ - Reuters

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Акция протеста в ингушской столице Магасе
Фото: скрин видео

Акция протеста в ингушской столице Магасе

Российские власти предписали двум мобильным операторам ограничить доступ к услугам передачи данных в Ингушетии во время митингов в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на документ Роскомнадзора.

В документе указывается, что с 4 октября по 17 октября в Ингушетии был отключен мобильный интернет 3G и 4G операторов Мегафон и Вымпелком "на основании мотивированного решения правоохранительных органов".

В документе не упоминаются протесты и не указано, на каком основании правоохранительные органы приняли решение об ограничении доступа к мобильному интернету.

Письмо Роскомнадзора, подписанное главой регионального управления Асланом Колоевым, было направлено местным жителям, пожаловавшимся на ограничения в работе мобильной сети в октябре.

Смотрите также

Напомним, что в Ингушетии, преимущественно мусульманском регионе на юге России, в первой половине октября проходили митинги против передачи земель Чечне. В это время жители региона столкнулись с серьезными перебоями с мобильным интернетом.

По всей вероятности, Россия таким образом ограничила доступ к социальным сетям, таких как Facebook и Twitter, чтобы их не смогли использовать для организации антиправительственных акций протеста. Те же методы были использованы на Ближнем Востоке.

Смотрите также

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове