Мобильный интернет во время протестов в Ингушетии был отключен по приказу властей РФ - Reuters

Российские власти предписали двум мобильным операторам ограничить доступ к услугам передачи данных в Ингушетии во время митингов в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на документ Роскомнадзора.
В документе указывается, что с 4 октября по 17 октября в Ингушетии был отключен мобильный интернет 3G и 4G операторов Мегафон и Вымпелком "на основании мотивированного решения правоохранительных органов".
В документе не упоминаются протесты и не указано, на каком основании правоохранительные органы приняли решение об ограничении доступа к мобильному интернету.
Письмо Роскомнадзора, подписанное главой регионального управления Асланом Колоевым, было направлено местным жителям, пожаловавшимся на ограничения в работе мобильной сети в октябре.
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Напомним, что в Ингушетии, преимущественно мусульманском регионе на юге России, в первой половине октября проходили митинги против передачи земель Чечне. В это время жители региона столкнулись с серьезными перебоями с мобильным интернетом.
По всей вероятности, Россия таким образом ограничила доступ к социальным сетям, таких как Facebook и Twitter, чтобы их не смогли использовать для организации антиправительственных акций протеста. Те же методы были использованы на Ближнем Востоке.
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