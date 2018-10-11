11 октября 2018, четверг

Ингушетия офлайн. На фоне протестов в республике уже неделю проблемы с мобильным интернетом

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Мобильные операторы устранять проблему с интернетом в Ингушетии не спешат
Фото: Лиза Фохт/Twitter

Мобильные операторы устранять проблему с интернетом в Ингушетии не спешат

В Ингушетии, где с 3 октября продолжается бессрочный митинг против передачи земель Чечне, уже неделю серьезные перебои с мобильным интернетом.

При этом, как отмечает Русская служба Би-би-си, мобильные операторы в курсе проблемы, однако официально ее отрицают и устранять не спешат.

Эксперты связывают это с попыткой властей препятствовать распространению информации о протестной акции.

В свою очередь лидеры протестного движения жалуются, что проблемы со связью осложняют координацию, а фотографии и видео с митинга публикуются в соцсетях с большой задержкой.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.

Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным. Митингующие требуют референдума и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

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