Суд перенес оглашение приговора Манафорту на февраль 2019 года

Окружной суд Александрии штата Вирджиния огласит приговор бывшему главе избирательной кампании Дональда Трампа и советнику Виктора Януковича Полу Манафорту в феврале 2019 года.

По просьбе адвокатов Манафорта суд также согласился продлить процесс подготовки Манафортом предприговорного доклада, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что приговор объявят 19 октября.

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Напомним, что в августе этого года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, которое должно было состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в сделке Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.