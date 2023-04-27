«Мясник Мариуполя». В России заявили об увольнении заместителя Шойгу генерала Мизинцева

27 апреля, 11:40
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Михаил Мизинцев (Фото:Минобороны РФ)

Михаил Мизинцев (Фото:Минобороны РФ)

Российского военного преступника, генерал-полковника Михаила Мизинцева, руководившего трехмесячной осадой Мариуполя, уволили с должности замминистра обороны РФ, сообщили провоенные российские Telegram-каналы в четверг, 27 апреля.

Пропагандист Александр Сладков утверждает, что, по его данным, это «не единственная громкая отставка» в минобороны РФ и «внутри силового блока идет несвоевременное обострение борьбы».

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Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об отставке Мизинцева, пишут пропагандистские росСМИ.

Мизинцев руководил осадой Мариуполя, уничтожив город, где, по разным оценкам, может быть десятки тысяч погибших. Спикер Оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук говорил, что он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр и дома мирных жителей. Мизинцева называют «мясником Мариуполя».

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В сентябре 2022 года его назначили замминистра обороны РФ, отвечающим за материально-техническое обеспечение вооруженных сил оккупантов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Мариуполь Сергей Шойгу Увольнение Минобороны РФ

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