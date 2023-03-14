Более 600 россиян. Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях — The Guardian 14 марта, 13:32 Уничтоженный россиянами дом в Мариуполе, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Украина собрала сотни досье, в которых фигурируют более 600 россиян, в том числе военных командиров, подозреваемых в военных преступлениях во время развязанной РФ полномасштабной войны. Об этом сообщает The Guardian.



Газета рассказала, что украинские прокуроры отслеживают доказательства военных преступлений россиян и собирают подробные данные о всем военном командовании РФ. Схема с именами и фото расположена на большой доске, высота которой 1,5 метра, ширина — 4 метра. На ней — подозреваемые: от сотен российских солдат до министра обороны Сергея Шойгу и диктатора Владимира Путина.

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«Мы начали наносить на карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем ее обновлять неделя за неделей», — рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Среди подозреваемых — генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший трехмесячной осадой Мариуполя, где, по данным украинских властей, россияне убили не менее 22 тысяч человек. Разрушения города в Донецкой области сравнивают с осадой Алеппо в Сирии, который превратился в руины после российских бомбардировок. Именно Мизинцев командовал там налетами. Военные эксперты предполагают, что он отчасти использовал эту тактику и в Мариуполе.

Также у украинских прокуроров есть досье командира 64-й отдельной мотострелковой бригады Азатбека Омурбекова. Эта бригада совершала зверства в Буче Киевской области, убивая и насилуя мирных жителей. По данным Генштаба ВСУ, она потеряли более 90% личного состава.

Ответственным за бомбардировку Харьковской области кассетными боеприпасами считают генерал-полковника Александра Журавлева. А причастным к удару по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22, в результате которого погибли 44 человека, полковника Олега Тимошина.

По данным МВД Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине по состоянию на начало марта открыли 64 986 уголовных дел по фактам совершения преступлений российскими военными и их пособниками.

NYT сообщила, что Международный уголовный суд откроет два первых дела по военным преступлениям РФ — о похищении детей и умышленных ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

