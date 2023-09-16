Российский МиГ-31К «уронил» Кинжал над Тульской областью 16 сентября, 18:22 Российский МиГ-31К «потерял» ракету Кинжал во время полета (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российский истребитель МиГ-31К во время атаки 11 августа «уронил» Кинжал, которым собирался ударить по Украине. Ракета упала в Тульской области, ее нашли только через месяц.

РосСМИ сообщают, что в субботу, 16 сентября, потерянный Кинжал взорвали в поле в Тульской области — там же, где его нашли четыре дня назад.

Перед уничтожением ракеты власти внезапно объявили об эвакуации нескольких близлежащих сел. Местные жители слышали мощный взрыв.

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Местные издания также опубликовали видео подрыва ракеты.

Фото: Скриншот с видео My Slo

Это уже второй случай, когда российский Кинжал падает в России. В прошлом году местные СМИ Ставропольского края публиковали видео со сбитым БПЛА, который позже оказался Кинжалом. Тогда пострадали шестеро местных жителей.



Днем 11 августа Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-47 Кинжал. Три из них ударили вблизи аэродрома в Ивано-Франковской области, еще одна потерялась. Тогда из-за российского обстрела там погиб 8-летний мальчик.