В Коломые из-за российского обстрела погиб 8-летний Володя: что известно о мальчике 11 августа, 18:05 Володя в момент российского удара находился во дворе своего дома (Фото:Varta)

В пятницу, 11 августа, из-за российского обстрела Украины погиб восьмилетний мальчик Володя. Ребенок в момент удара находился во дворе своего дома и получил многочисленные ранения.

Об этом сообщил городской глава Коломыи Богдан Станиславский в Telegram.

«Из-за российской ракеты погиб восьмилетний Володя. Во время удара он находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения. Ребенка пытались спасти, но, к сожалению…» — пишет он.

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Володя родился в селе Ценява, потом с родителями переехал в Коломыю. Мальчик ходил в садик в Коломые, а потом пошел учиться в лицей № 2. В этом году Вова завершил второй класс. Он был очень любознательным, усердным и веселым ребенком.

«Это страшная и очень болезненная потеря. Искренние соболезнования семье Володи. Вся община скорбит с вами», — добавил Станиславский.

Фото: Varta

Как сообщает Варта, в семье Вовы было трое детей. Во втором классе мальчик учился дома с мамой, родители переживали за детей и оберегали их.

«Красивый, умный, вежливый, маленький помощник», — цитирует Варта маму убитого ребенка.

Следующие два дня, 12 и 13 августа, в Коломыйской общине объявлены дни траура по погибшему мальчику.

11 августа страна-террорист Россия обстреляла Украину ракетами типа Кинжал. В Ивано-Франковской области ракета попала в гражданский объект, в результате чего погиб ребенок.