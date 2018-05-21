МИД Украины обратился к России из-за голодовки Сенцова

Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту с требованием предоставить украинским консулам и врачам доступ к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который объявил голодовку в российской колонии.

Об этом в эфире Громадського сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы написали еще одну ноту в МИД России уже на уровне министерства, но я не думаю, что они ответят", - сказала она, добавив, что за четыре года консул ни разу не получил разрешение на встречу с Сенцовым.

Представительница МИД добавила, что Россия может сделать "гуманитарный" показательный шаг и направить к Сенцову своих представителей, но это не решит ситуацию.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

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Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.