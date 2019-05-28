Меркель призвала ускорить выборы главы Еврокомиссии Сегодня, 01:52 43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Fabrizio Bensch Ангела Меркель REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала новоизбранных депутатов Европарламента ускорить процесс выбора главы Еврокомисии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств», — заявила Меркель.

Напомним, что в Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.

Во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).