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Меркель призвала ускорить выборы главы Еврокомиссии

Сегодня, 01:52
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Меркель призвала ускорить выборы главы Еврокомиссии - фото

REUTERS/Fabrizio Bensch

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала новоизбранных депутатов Европарламента ускорить процесс выбора главы Еврокомисии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств», — заявила Меркель.

Напомним, что в Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.

Во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).

Теги:   Ангела Меркель Еврокомиссия Европарламент

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