Выборы в Европарламент: в Германии лидируют партия Меркель и «зеленые» Сегодня, 19:37 1206 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Выборы в Европарламент состоялись в Германии REUTERS/Hannibal Hanschke

Согласно первым данным экзитполов, правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европейский парламент, на втором месте — Партия зеленых.

Как сообщает AP, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает исторический минимум.

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала ARD, блок ХДС/ХСС поддерживают 28% избирателей, а их партнеров по коалиции — Социал-демократическую партию Германии — 15,5% избирателей. Пять лет назад за эти партии проголосовали соответственно 35,4% и 27,3% избирателей.

Партия зеленых занимает второе место с 22% поддержки. Крайне правая партия Альтернатива для Германии заручилась поддержкой 10,5%.

Напомним, что 26 мая в Германии состоялись выборы депутатов в Европейский парламент. В выборах участвовала 41 партия.