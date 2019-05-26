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Выборы в Европарламент: в Германии лидируют партия Меркель и «зеленые»

Сегодня, 19:37
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Выборы в Европарламент: в Германии лидируют партия Меркель и «зеленые» - фото

REUTERS/Hannibal Hanschke

Выборы в Европарламент состоялись в Германии

Согласно первым данным экзитполов, правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европейский парламент, на втором месте — Партия зеленых.

Как сообщает AP, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает исторический минимум.

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала ARD, блок ХДС/ХСС поддерживают 28% избирателей, а их партнеров по коалиции — Социал-демократическую партию Германии — 15,5% избирателей. Пять лет назад за эти партии проголосовали соответственно 35,4% и 27,3% избирателей.

Партия зеленых занимает второе место с 22% поддержки. Крайне правая партия Альтернатива для Германии заручилась поддержкой 10,5%.

Напомним, что 26 мая в Германии состоялись выборы депутатов в Европейский парламент. В выборах участвовала 41 партия.

Теги:   Ангела Меркель Европарламент Германия

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