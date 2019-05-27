В Италии на выборах в Европарламент победила партия главы МВД
В Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.
Об этом сообщает The Telegraph.
Лига получила почти 35% голосов и станет одной из крупнейших партий в парламенте, заняв 28 мест.
Партнер Лиги по коалиции Движение 5 звезд заняло третье место с почти 17% голосов. Второе место имеет оппозиционная Демократическая партия с результатом 22% голосов.
Сальвини, комментируя результаты выборов, заявил, что хороший результат других популистских партий доказывает, что «европейцы просят о другом Европу».
Напомним, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.
В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.
В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).