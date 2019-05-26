На выборах в Европарламент в Польше побеждает правящая партия Качиньского Вчера, 23:43 206 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Kacper Pempel Партия Ярослава Качиньского набрала 42,4% голосов REUTERS / Kacper Pempel

На выборах в Европарламент в Польше, по данным экзитполов, побеждает национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского Право и справедливость.



Как сообщает DW, согласно результатам опросов избирателей, национал-консерваторы набирают 42,4% голосов. Таким образом ПиС может получить 24 из 52 мест в Европарламенте, которые отводятся для Польши.

Оппозиционный альянс Европейская коалиция набирает 39,1% поддержки, что принесет ей 22 мандата в Европарламенте.

На третьем месте оказалась недавно созданная партия Весна, набирающая 6,6%. Для этой новой партии такой результат будет означать три места в Европарламенте.

Такое же количество благодаря 6,1% поддержки будет иметь и ультраправая Конфедерация.

По данным института социологических исследований Ipsos, явка избирателей составила 43%.

Напомним, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%.