Она уходит. Меркель подтвердила, что не будет баллотироваться в пятый раз на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию СМИ о своем намерении отказаться от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС).

В то же время Меркель останется федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году, сообщает DW.

Ангела Меркель была председателем Христианско-демократического союза уже 18 лет. С 2005 года занимает пост канцлера Германии. Следующий срок на этой должности стал бы для Меркель пятым подряд.

Решение Меркель связано со снижением популярности христианских демократов в социологических опросах и плохими результатами, полученными ХДС на земельных выборах в Гессене в минувшее воскресенье.

Результаты выборов в Гессене Меркель назвала "горькими" и "разочаровывающими". Она признала, что потери ХДС в Гессене объясняются негативным влиянием на настроения избирателей "политики на федеральном уровне". По словам канцлера, настало время всем партиям подумать о том, что может послужить сохранению внутреннего мира в стране.

Меркель отметила, что после ухода из немецкой политики не будет стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

О своем желании выставить кандидатуру на пост главы ХДС уже заявили генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее Меркель утверждала, что посты главы ХДС и канцлера Германии должны находиться в одних руках. Поэтому она говорила, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года.