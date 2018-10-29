29 октября 2018, понедельник

Меркель заявила о готовности отказаться от поста главы ХДС - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума

Рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума

Глава правительства Германии и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель заявила, что не намерена больше баллотироваться на пост главы ХДС, передает BBC со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщается, об этом она сказала в понедельник, 29 октября, на заседании президиума партии.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне неудачных результатов ХДС на земельных выборах.

Меркель занимала пост председателя Христианско-демократического союза с 2000 года.

По словам самого канцлера, ее фаворитом на следующих выборах главы партии является нынешняя премьер-министр федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Каренбауер.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове