Меркель заявила о готовности отказаться от поста главы ХДС - СМИ

Глава правительства Германии и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель заявила, что не намерена больше баллотироваться на пост главы ХДС, передает BBC со ссылкой на осведомленный источник.
Как сообщается, об этом она сказала в понедельник, 29 октября, на заседании президиума партии.
- Читайте также: Крупные потери партии Меркель и рывок популистов из АдГ: объявлены результаты экзитполов на выборах в Гессене
Отметим, что это заявление прозвучало на фоне неудачных результатов ХДС на земельных выборах.
Меркель занимала пост председателя Христианско-демократического союза с 2000 года.
По словам самого канцлера, ее фаворитом на следующих выборах главы партии является нынешняя премьер-министр федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Каренбауер.
Ранее сообщалось, что рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования