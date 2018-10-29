Меркель заявила о готовности отказаться от поста главы ХДС - СМИ

Глава правительства Германии и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель заявила, что не намерена больше баллотироваться на пост главы ХДС, передает BBC со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщается, об этом она сказала в понедельник, 29 октября, на заседании президиума партии.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне неудачных результатов ХДС на земельных выборах.

Меркель занимала пост председателя Христианско-демократического союза с 2000 года.

По словам самого канцлера, ее фаворитом на следующих выборах главы партии является нынешняя премьер-министр федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Каренбауер.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума.