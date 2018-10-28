Крупные потери партии Меркель и рывок популистов из АдГ: объявлены результаты экзитполов на выборах в Гессене

По мнению немецких обозревателей, выборы в Гессене, а ранее и в Баварии, должны решить судьбу канцлера Меркель

В воскресенье, 28 октября, ХДС/ХСС и Социал-демократы (СДПГ) понесли крупные потери на парламентских выборах в федеральной земле Гессен, сообщает DW.

По данным экзитполов, ХДС получает 28% голосов, а СДПГ - 20%. Для сравнения: результаты этих двух партий на выборах в Гессене пять лет назад были соответственно 38,3% и 30,7%. Формально две правящие партии выиграли выборы, уровень падения их поддержки налицо, и теперь все зависит от того, кто, и на каких условиях заключит коалиционное соглашение в региональном парламенте.

Правые популисты из Альтернативы для Германии (АдГ) впервые преодолели пятипроцентный барьер, сумев сходу взять порядка 12%. При этом АдГ - единственная партия, с которой ни одна другая не хочет заключать коалицию в региональном парламенте Гессена.

По данным экзитполов "зеленых" поддержали 19,5% избирателей, посткоммунисты из Левой партии получают 6,5%.

Социологи объясняют столь значительные потери правящих партий недовольством избирателей в первую очередь работой берлинской правящей коалиции, сформированной в марте 2018 года.

Как пишет DW, низкий результат ХДС может сказаться на перспективах переизбрания Меркель председателем партии на партийном съезде в Гамбурге в начале декабря.

Добавим, что ранее на выборах в Баварии абсолютного большинства лишился партнер партии Меркель - Христианско-социальный союз (ХСС), а социал-демократы не набрали даже и 10%.

25 сентября, по итогам внутренних выборов, фракцию партии ХДС/ХСС в Бундестаге возглавит Ральф Бринкхаус, а занимавший много лет этот пост близкий соратник канцлера Меркель Фолькер Каудер не набрал достаточного числа голосов.

Меркель назвала итоги внутрифракционного голосования "поражением". По мнению обозревателей, итоги выборов являются политическим землетрясением в Берлине. Заместитель председателя Бундестага, социал-демократ Томас Опперман назвал произошедшее "восстанием против Меркель и началом конца "большой коалиции".

Отметим, что угроза развала правящей коалиции нависла над Меркель еще летом 2018 года из-за неприятия миграционной политики канцлера со стороны главы союзной ХСС и министра внутренних дел Хорста Зеехофера.

2 июля Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции. Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".