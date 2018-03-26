Мэй: 130 человек могли пострадать при атаке в Солсбери

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Тереза Мэй: Россия изучала способы распространения токсического газа

Тереза Мэй: Россия изучала способы распространения токсического газа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 130 человек могли пострадать от отравляющего вещества нервно-паралитического действия Новичок при нападении в Солсбери.

По ее словам, более 50 человек были обследованы в больнице, передает Sky News.

Мэй также сообщила, что Лондон располагает "доказательствами того, что Россия изучала способы распространения нервно-паралитического газа для покушения на убийство".

Ни в одной стране, кроме России, нет "возможностей, намерений и мотивов для совершения нападения в Солсбери", добавила британский премьер.

Напомним, что 26 марта ряд стран Запада объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. 20 стран высылают 134 работников российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. 

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".

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